Решить вопрос давления на бизнес: ЕБА просит провести реальную реформу БЭБ

Европейская Бизнес Ассоциация подчеркивает необходимость перезагрузка Бюро экономической безопасности с целью повышения эффективности его работы и нивелирования коррупционных рисков в работе данного государственного органа, на которого возлагают функции по борьбе с экономической преступностью и контрабандой.

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Об этом сообщила пресс-служба ЕБА.

Там напоминают, что Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О Бюро экономической безопасности Украины" № 10439 по усовершенствованию работы учреждения и законопроект №10440 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты по усовершенствованию работы Бюро экономической безопасности Украины".

Чем недоволен бизнес

Как отмечают в ЕБА, отбор на ключевые должности БЭБ должен осуществляться на конкурсной основе, крайне важным и первоочередным является назначение эффективного руководителя, который, собственно, и будет дальше формировать команду.

В то же время, после обновления должностного состава БЭБ на конкурсной основе все уголовные производства в экономической сфере должны быть переданы в БЭБ (ведь ими могут заниматься все правоохранительные органы).

"В то же время, именно аналитическая работа должна стать движущей силой развития борьбы с экономической преступностью в Украине и дать возможность выявлять уголовные правонарушения на ранних стадиях и предотвращать их", - подчеркнули в ЕБА.

Там отмечают, что зарегистрированный на этой неделе законопроект №10439 все же, по убеждению бизнеса, не направлен на перезагрузку БЭБ, ведь сохраняет все нормы документа, который пытались зарегистрировать еще в сентябре 2023 года. В частности, не определено, когда должна быть сформирована обновленная команда БЭБ после избрания руководителя, когда и должна ли вообще происходить переаттестация старых работников.

Аналогично бизнес-сообщество не совсем поддерживает и законопроект №10440.

"Ведь будет достаточно трудно претворить в жизнь некоторые нормы (в частности, по привлечению Совета бизнес-омбудсмена к обыскам и выемке в производствах БЭБ). Кроме того, некоторые нормы дублируют или противоречат другим (например, не привлечение представителей других правоохранительных органов к проведению следственных действий) )", - убеждены в ЕБА.

Что предлагает ЕБА

Эксперты ЕБА считают, что проект Закона должен предусматривать избрание нового директора БЭБ с участием международных партнеров по избранию руководителей антикоррупционных органов.

Также комиссия по проведению конкурса должна вносить предложение для премьер-министра Украины в отношении одного, а не трех кандидатов на должность директора БЭБ во избежание возможного политического влияния на такое назначение.

Вместе с этим, по мнению представителей бизнеса, необходима переаттестация всех работников БЭБ после избрания нового директора БЭБ, работа ведомства должна фокусироваться сугубо на аналитических функциях, все экономические преступления (после реформирования) должны быть в компетенции БЭБ.

"Поэтому бизнес обращается к председателю ВРУ и просит не голосовать за данные законопроекты в такой редакции, а доработать уже зарегистрированные законопроекты №10088 и 10088-1, которые реально смогут перезагрузить БЭБ, учитывая предложения бизнеса, международных партнеров. Очень надеемся, что голос бизнеса будет услышан, а законопроект, который решать вопрос давления на бизнес-таки наработан", - подчеркнули в ЕБА, добавив, что готовы присоединиться к разработке обновленного текста.

"Большое ничего": законопроект о том, как НЕ перезагрузить БЕБ

Поданные законопроекты уже успел раскритиковать народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Он отметил, что законопроекты о том, как "НЕ перезагрузить БЭБ и сохранить влияние Офиса президента".

Что не так с законопроектами:

По мнению Железняка, законопроект № 10439 не предусматривает перезагрузку БЭБ, а наоборот цементирует систему и людей от ОП, которые сейчас назначены в БЭБ. А именно перезагрузка перенесена на год после окончания войны.

"Даже отбор председателя прописан так, что его будет легко отложить или манипулировать", – подчеркивает Железняк.

Он добавляет, что законопроект прямо нарушает обязательства перед МВФ, ЕС и G7, а принятие в таком виде сразу приведет к остановке финансирования.

Железняк также на слайдах сделал сравнение между тем, что нужно и что предлагают.

"Думаю, что это отличный пример, как в очередной раз некоторые представители Офиса президента подставили президента и его обещания бизнесу (изложенные в решении СНБО). Вот вам и реальная политическая воля, то есть ее отсутствие", - подчеркивает нардеп.

Он добавил, что депутаты будут готовить альтернативную версию, которая позволит реально перезагрузить БЭБ, а не сделать очередную профанацию с целью сохранения политического влияния над этим органом.

И относительно второго законопроекта об изменениях в УПК №10440, который также сегодня был внесен в Раду, там, по словам Железняка, откровенно, открытых зашкваров (пока) нет, но это опять "большое ничего".

"Что будет он принят – что нет, ничего не изменится. Почти все изменения, на которых настаивал бизнес, проигнорированы", - констатировал Железняк.

Он также привел несколько примеров.

"Главный пункт - предлагается, что Совет бизнес-омбудсмена будет привлечен к обыскам и выемкам в производствах БЭБ. Вроде бы норма звучит ок, только штат бизнес-омбудсмена чуть больше 30-ти и единственный офис в Киеве. Да и уже они сами публично против такой идеи выходили. То есть чистая профанация", - отмечает нардеп.

Кроме того, в законопроекте прописана возможность поручения на проведение следственных действий только сотрудникам БЭБ.

"Вроде ок, но в тексте вторым абзацем это нивелируется и как привлекали СБУ/ДБР, так и дальше будут привлекать. Снова профанация", - подчеркивает Железняк.

Также в документе прописано, что прокурор должен безотлагательно перенаправлять уголовные введения по подследственности.

"Вроде бы, звучит ок. Но такая норма уже является и законопроектом никаких последствий за невыполнение такой нормы не несет. Короче, профанация", - отмечает нардеп.

Он добавляет, что все нормы о которых просил и настаивал бизнес полностью проигнорированы:

нормальное урегулирование подследственности и ответственность за ее нарушение

запрет оперативным подразделениям СБУ вмешиваться в работу БЭБ

урегулирование возврата арестованного имущества и вообще арестов

вопросы обысков

усиление качества судебного контроля

многие другие важные и полезные изменения в защиту бизнеса.

"Поэтому, уважаемый бизнес- я думаю за эти две недели пока можно подать альтернативный законопроект, вам нужно подготовить свою версию. Какая будет реально решать проблемы давления на бизнес, а не создавать очередное "большое ничего"", - подытожил Железняк.