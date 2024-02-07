Минцифры планирует создать специальный механизм мониторинга давления на бизнес

Министерство цифровой трансформации разрабатывает систему, которая позволит отслеживать в режиме онлайн количество открываемых дел против предпринимателей, количество проведенных обысков и другую релевантную информацию.

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Об этом рассказал Михаил Федоров, вице-премьер-министр и министр Минцифры, пишет Forbes.

Федоров отметил, что уже есть решение СНБО и начало работы над инструментами, позволяющими реализовать мониторинг активностей против предпринимателей в реальном времени, включая обыски и запросы на информацию.

"Отдельно будет информационная система, где можно будет пожаловаться и оценить действия правоохранительных или контролирующих органов", – сказал он.

Он также сообщил о создании информационной системы для жалоб и оценке действий правоохранительных или контролирующих органов. Федоров считает, что это поможет обеспечить прозрачность и доступ к объективной информации о происходящем в стране, способствуя защите интересов всех предпринимателей.

По его словам, задача Минцифры состоит в технической поддержке этих инициатив для их успешной реализации.

Создание Всеукраинской экономической платформы

26 января в Украине стартовал новый механизм коммуникации с предпринимателями – Всеукраинская экономическая платформа "Сделано в Украине". На ней будет представлен малый, средний и крупный бизнес из разных регионов страны.

"Только что подписал указы [указ №30/2024 "О Совете по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения" и указ №31/2024 "О Всеукраинской экономической платформе "Сделано в Украине"], которые позволят создать именно такой коммуникационный механизм – Совет по вопросам предпринимательства, – как это и определено, в частности, недавним решением СНБО, и всеукраинской платформой для активизации предпринимательства и нашего украинского продукта", – рассказал президент Владимир Зеленский.

Президент добавил, что в Украине необходимо обеспечить большую уверенность в бизнесе и развитие легальной, так называемой "белой" экономики. Важно стимулировать рост украинских производств и расширение ассортимента отечественных товаров разных отраслей.

Именно с этой целью 23 января Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение по экономической безопасности и экономической стабильности. Правительство вместе с представителями бизнеса решили сформировать еще один механизм – Совет по поддержке предпринимательства, в состав которого и войдут представители бизнеса.

Причиной таких решений стало то, что 22 января представители бизнеса и власти провели встречу по давлению на бизнес, катализатором которой стал арест инвестиционного банкира Игоря Мазепы. На встрече прозвучало много предложений по изменению законодательства вплоть до радикальных шагов, "на которые способен отчаянный бизнес". Отмечается, что бизнесмены потребовали инициирования законопроекта, согласно которому все правоохранительные органы, кроме БЭБ, лишаются права расследовать экономические преступления.