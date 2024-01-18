Concorde Capital назвал обыски и задержание Мазепы давлением на бизнес

В четверг, 18 января, ДБР задержало основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу. В Concorde Capital связали действия ведомства с позицией бизнесмена по поводу давления силовиков на бизнес.

Об этом говорится на странице компании Facebook.

В Concorde Capital прокомментировали одновременное задержание Мазепы и обыски в офисе компании и ее сотрудников.

"Сегодня силовики ворвались в компанию Concorde Capital, выбив двери бизнес-центра. При этом обыски у компании проводятся без определения суда, забирают все документы, которые не касаются дела, а связаны со всеми направлениями бизнес-активности Игоря Мазепы. Изъяты личные вещи сотрудников, работающих в других проектах", - отмечено в сообщении.

По поводу задержания Игоря Мазепы на КПП "Медика – Шегини" в компании отмечают, что силовики без решения суда провели обыск автомобиля.

"Так же и другие следственные действия были проведены без допуска к ним адвоката, хотя последний прибыл на место происшествия", - говорится в сообщении.

Кроме этого, проводятся обыски в помещениях сотрудников компании, и также без решения суда. Изымаются личные вещи, деньги.

"Интересно, что именно уголовное производство касается строительства недвижимости (коттеджных городков) еще в 2013 году", - добавили в компании.

В Concorde Capital подчеркнули, что задержание Игоря Мазепы произошло несмотря на то, что он часто ездил за границу в рабочих командировках. В частности, бизнесмен неоднократно пересекал границу по делам, связанным с волонтерской и инвестиционной деятельностью и каждый раз возвращался. Об этом его выезде он сообщил следователям и правоохранительным органам, поскольку должен был посетить Всемирный экономический форум в Давосе.

"И это стало поводом для задержания его без определения суда", - подытожили в компании.

Задержание Игоря Мазепы

Напомним, известный украинский бизнесмен Игорь Мазепа был задержан сегодня в 15:00 во время прохождения украино-польской границы.

По информации источников, Государственное бюро расследований проводит обыски в офисе компании. Дело связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

Коттеджный городок премиум-класса Goodlife Park построен в 2013 году, его площадь составляет 40 га. Инфраструктура включает яхт-клуб, мини-гостиницу, ресторан, детский парк, спортивные площадки и фитнес-центр.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года ДБР при оперативном сопровождении департамента стратегических расследований Нацполиции разоблачил и задержал ряд участников преступной организации, которые противоправно завладели в 2021 году 5 га земли, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры - Киевской гидроэлектростанции.

Правоохранители отметили, что речь идет о землях водного фонда вдоль дамбы Киевского водохранилища между селами Хотяновка и Лебедевка в левобережной части Вышгородского района.

Согласно сообщению, в преступную организацию входило почти 20 человек, действовавших в интересах нескольких застройщиков. Среди фигурантов – известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, другие квалифицированные специалисты и представители госорганов.

Отмечается, что в течение 2020-2021 годов организаторы и участники схемы завладели землями госсобственности оценочной стоимостью более 15 миллионов гривен, которая считается и суммой нанесенного государству ущерба. На этой территории было построено несколько коттеджных городков.

Реализации преступной схемы способствовали действия должностных лиц Киевского областного управления Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, которые превысили свои служебные полномочия при принятии решений по выделению земельных участков.