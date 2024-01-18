Concorde Capital назвав обшуки та затримання Мазепи тиском на бізнес

У четвер, 18 січня, ДБР затримало засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. У Concorde Capital пов'язали дії відомства з позицією бізнесмена стосовно тиску силовиків на бізнес.

Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook.

У Concorde Capital прокоментували одночасне затримання Мазепи та обшуки в офісі компанії та її співробітників.

"Сьогодні силовики увірвалися у компанію Concorde Capital, вибивши двері бізнес-центру. При цьому обшуки в компанії проводяться без ухвали суду, забирають всі документи, які не стосуються справи, а пов‘язані з усіма напрямками бізнес-активності Ігоря Мазепи. Вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах", - зазначено у повідомленні.

Стосовно затримання Ігоря Мазепи на КПП "Медика – Шегині" у компанії відзначають, що силовики без ухвали суду провели обшук автомобіля.

"Так само й інші слідчі дії було проведено без допуску до них адвоката, хоча останній прибув на місце подій", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, проводяться обшуки в помешканнях співробітників компанії, і також без ухвали суду. Вилучаються особисті речі, гроші.

"Цікаво, що саме кримінальне провадження стосується зведення нерухомості (котеджних містечок) ще у 2013 році", - додали у компанії.

У Concorde Capital підкреслили, що затримання Ігоря Мазепи відбулося попри те, що він часто виїжджав за кордон у робочих відрядженнях. Зокрема, бізнесмен неодноразово перетинав кордон у справах, повʼязаних з волонтерською та інвестиційною діяльністю і щоразу повертався. Про цей його виїзд він повідомив слідчих та правоохоронні органи, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі.

"І це стало приводом для затримання його без ухвали суду", - підсумували у компанії.

Затримання Ігоря Мазепи

Нагадаємо, відомий український бізнесмен Ігор Мазепа був затриманий сьогодні о 15:00 під час проходження україно-польського кордону.

За інформацією джерел, Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки в офісі компанії. Справа пов’язана із отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.

Котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park побудоване у 2013 році, його площа складає 40 га. Інфраструктура включає яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

Раніше повідомлялося, що у листопаді 2023 року ДБР за оперативного супроводу департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції викрило та затримало низку учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи у 2021 році 5 га землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської гідроелектростанції.

Правоохоронці зазначили, що йдеться про землі водного фонду вздовж дамби Київського водосховища між селами Хотянівка та Лебедівка у лівобережній частині Вишгородського району.

Згідно повідомлення, до злочинної організації входило майже 20 осіб, що діяли в інтересах декількох забудовників. Серед фігурантів - відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.

Зазначається, що протягом 2020-2021 років організатори та учасники схеми заволоділи землями держвласності оціночною вартістю понад 15 мільйонів гривень, яка вважається й сумою нанесених державі збитків. На цій території було збудовано декілька котеджних містечок.

Реалізації злочинної схеми сприяли дії посадовців Київського обласного управління Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень щодо виділення земельних ділянок.