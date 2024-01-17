Минобороны просит ДБР признать ведомство потерпевшим по делу Гринкевичей

Министерство обороны Украины направило в Государственное бюро расследований заявление о признании ведомства потерпевшей стороной по делу против компаний, аффилированных с предпринимателем Игорем Гринкевичем.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отмечают, что им стало известно, что во время проведения досудебного расследования ДБР получило доказательства того, что в рамках подписанных 23 февраля 2023 года контрактов компании "Строительная компания Ситиград", "Трейд лайнс ритейл", "Строительный альянс Монтажпроект" поставляли Минобороны товары низкого качества.

"Это нанесло Министерству обороны материальный ущерб на общую сумму более 934 миллионов гривен, свидетельствуют данные ДБР", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования ДБР арестовало счета и активы этих компаний.

Сообщается, что в конце 2023 года одна из вышеуказанных компаний – "Трейд лайнс ритейл" – на конкурсных торгах в системе Prozorro была признана победителем на поставку продовольствия по одному из 30 контрактов для ВСУ. Из-за невозможности обеспечить поставки продуктов, Минобороны приняло решение и направило все необходимые документы "Трейд лайнс ритейлу" для расторжения контракта.

Чтобы избежать сложностей с пищевым обеспечением, 16 января Минобороны объявило в Prozorro другой конкурс на заключение контракта по поставке питания для ВСУ по процедуре прямых договоров.

Дело Гринкевичей

ДБР начало следствие несколько месяцев назад в связи с нарушением закупок одежды и белья для Вооруженных Сил Украины.

Компании львовского предпринимателя Гринкевича успешно выиграли 23 тендера на поставку одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривен для Минобороны, но для выполнения оборонных заказов привлекались подконтрольные бизнесмену компании, ранее специализировавшиеся на строительстве и не имевшие соответствующих производственных, складских и инфраструктурных возможностей. По оценкам ДБР, это привело к убыткам в размере 1,2 миллиарда гривен и, соответственно, срыву поставок.

Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий показал факты завышения стоимости товаров, поставленных для Министерства обороны.

В конце декабря правоохранители задержали Гринкевича при попытке дать $500 тысяч взятки одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За эти средства чиновник должен был способствовать возврату изъятого имущества. Позже суд арестовал бизнесмена с возможностью внесения залога в 429,44 млн. гривен.

В начале января Минобороны решило расторгнуть все договоры с компаниями, связанными с Игорем Гринкевичем.

11 января стало известно, что суд наложил арест на недвижимое имущество и авто премиум-класса, находящиеся в собственности семьи бизнесмена, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний. А уже 17 января работники ДБР сообщили о подозрении Игорю Гринкевичу и членам преступной организации, нанесшим государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен.

Ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, "РБК-Украина" пишет, что подозрение касается самого Гринкевича, его сына Романа и еще трех руководителей подконтрольных им компаний. До объявления подозрения у них был статус подозреваемых.

Теперь им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.