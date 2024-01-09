Минобороны разрывает договоры с компаниями Гринкевича

Министерство обороны Украины решило расторгнуть все договоры с компаниями, связанными с бизнесменом Игорем Гринкевичем. Об этом заявил заместитель министра обороны Виталий Половенко, передает "Интерфакс-Украина".

"О позиции Министерства обороны относительно кейса Гринкевичей: позиция такова, что после публикации статьи, которая была освещена в СМИ, Министерство обороны сразу приняло решение о расторжении тех договоров, которые были Минобороны ранее заключены", – высказался чиновник.

Игорь Гринкевич: скандал

В 2023 году Государственное бюро расследований открыло уголовное производство касательно оборудок с закупками одежды и белья для ВСУ. В ведомстве отметили, что компании львовского бизнесмена (как сообщали СМИ, речь идет об Игоре Гринкевиче) выиграли 23 тендера на поставку одежды Министерству обороны более чем на 1,5 млрд гривен. Однако многие контракты не были выполнены, а некоторые – не в полном объеме или по завышенным ценам. По предварительным оценкам, сумма ущерба может составлять более 1 млрд гривен.

В конце декабря правоохранители задержали Гринкевича при попытке дать 500 тыс. долларов взятки одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За эти средства чиновник должен был способствовать возвращению имущества, которое было изъято. Позже суд арестовал бизнесмена с возможностью внесения залога в 429,44 млн гривен.

Параллельно с этим начала распространяться информация о семье Гринкевича. В частности, СМИ вспомнили, как осенью издание "Наші гроші" писало , что Львовская ОВА по результатам тендера заказала строительство Центра безопасности граждан у ООО "Строительный альянс Монтажпроект". Директором и основателем этой компании Роман Гринкевич – сын задержанного предпринимателя. На проект планировалось потратить 33 млн грн, и, по данным журналистов, цена на ряд строительных материалов в полтора раза превысила рыночные.

В день задержания Игоря Гринкевича журналист Евгений Плинский сообщил, что Роман Гринкевич обручен с художницей Софией Морозюк, добавив, что она якобы получала от жениха драгоценные подарки. Та опровергла информацию о подарках, подчеркнув, что получила от Романа только кольцо и колье.

В свою очередь дочь Игоря Гринкевича, Ольга Швед, привлекла внимание СМИ летом 2023 года, когда опубликовала в фото в VIP-вагоне "Укрзализныци". На днях главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что ей предлагали деньги за удаление этой новости.