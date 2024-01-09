Миллиарды гривен: в Минобороны назвали сумму, на которую ведомство допустило нарушения

Внутренний аудит Министерства обороны и обновленная Генеральная инспекция ведомства за четыре месяца выявили нарушения, совершенные ранее, более чем на 10 млрд грн. Об этом 8 января сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, Минобороны сотрудничает с правоохранителями и специальными службами, и передает им всю необходимую информацию.

В частности, в декабре Служба безопасности Украины во взаимодействии с Минобороны ликвидировала коррупционную схему на приобретении боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 млрд гривен.

Зауповли Минобороны: скандалы

Украинские оборонные структуры не раз попадали в скандалы с закупками.

В частности, в конце января 2023 года издание ZN.ua сообщило, что Минобороны приобрело, в частности, яйца по 17 грн за штуку и картофель по 22-35 грн за килограмм. Общая сумма сделки превысила 13 млрд гривен.

В ведомстве сначала называли информацию в СМИ такой, которая имеет признаки умышленных манипуляций и вводит в заблуждение, и грозили обратиться в СБУ.

Позже тогдашний министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны. В самом министерстве провели кадровые изменения, а затем на фоне этого и другого скандалов в отставку ушел и сам Резников .

А в начале ноября СМИ сообщили, что Министерство обороны заказало 7 тыс. обложек для папок личных дел за 20,3 млн. гривен. Таким образом, одна обложка стоила бы около 2,9 тыс. гривен.

В Минобороны отреагировали, заявив, что эта информация некорректна. Как пояснили в ведомстве, 7 тыс. обложек – это количество единиц только в первом лоте тендера. В общей сложности предполагалось четыре лота, во время которых было бы закуплено 58 тыс. обложек и одна обошлась бы в 351 гривну.

Однако внутренняя служба аудита обнаружила на рынке подобные товары по более низким ценам и начала проверку, которая сделала невозможным подписание контрактов.

Помимо этих скандалов, в декабре "Слідство.інфо" проинформировало, что в 2023 году финансовое управление Генерального штаба ВСУ закупило смарт-часы Apple Watch, иконы и другие товары, напрямую не связанные с обороной. Всего управление провело 116 закупок товаров и услуг почти на 10 млн гривен.