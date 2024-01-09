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Мільярди гривень: у Міноборони назвали суму, на яку відомство допустило порушення
Внутрішній аудит Міністерства оборони та оновлена Генеральна інспекція відомства за чотири місяці виявили порушення, вчинені раніше, на понад 10 млрд грн. Про це 8 січня повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
За його словами, Міноборони співпрацює з правоохоронцями та спеціальними службами, і передає їм усю необхідну інформацію.
Зокрема, в грудні Служба безпеки України у взаємодії з Міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд гривень.
Заупівлі Міноборони: скандали
Українські оборонні структури неодноразово потрапляли в скандали з закупівлями.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Зокрема, наприкінці січня 2023 року видання ZN.ua повідомило, що Міноборони прдбало, зокрема, яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22-35 грн за кілограм. Загальна сума угоди перевищила 13 млрд гривень.
У відомстві спочатку називали інформацію в ЗМІ такою, що має ознаки навмисних маніпуляцій та вводить в оману, і грозили звернутися до СБУ.
Пізніше тодішній міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони. У самому міністерстві провели кадрові зміни, а згодом на тлі цього та іншого скандалів у відставку пішов і сам Резніков.
А на початку листопада ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони замовило 7 тис. обкладинок для папок особових справ за 20,3 млн гривень. Таким чином, одна обкладинка коштувала б близько 2,9 тис. гривень.
У Міноборони відреагували, заявивши, що ця інформація некоректна. Як пояснили у відомстві, 7 тис. обкладинок – це кількість одиниць лише у першому лоті тендера. А загалом передбачалося чотири лоти, під час яких було б закуплено 58 тис. обкладинок і одна обійшлася б у 351 гривню.
Проте внутрішня служба аудиту виявила на ринку подібні товари за нижчими цінами і розпочала перевірку, яка унеможливила підписання контрактів.
Крім цих скандалів, у грудні видання "Слідство.інфо" поінформувало, що в 2023 році фінансове управління Генерального штабу ЗСУ закупило смартгодинники Apple Watch, ікони та інші товари, напряму не повʼязані з обороною. Загалом управління провело 116 закупівель товарів та послуг на майже 10 млн гривень.