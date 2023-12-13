Ікони та десятки Apple Watch: журналісти знайшли сумнівні закупівлі Генштабу ЗСУ

Фінансове управління Генерального штабу ЗСУ у 2023 році закупило смартгодинники Apple Watch, ікони та інші товари, напряму не повʼязані з обороною. Про це повідомляє "Слідство.інфо" з посиланням на відповідні тендери.

Зазначається, що загалом цьогоріч управління провело 116 закупівель товарів та послуг на майже 10 млн гривень.

Зокрема, відомство двічі купувало ікони:

в червні Генштаб заплатив 36,5 тис. грн за три ікони в срібному оздобленні: "Юрія Переможного", "Неопалима Купина" та "Святого Миколая";

восени купували чотири образи в підприємця Олега Рубніковича за 48,4 тис. гривень. Ідеться про ікони на мідній основі з посрібленим покриттям, позолотою та холодною емаллю "Янгола Охоронця", "Георгія Переможця", Божої Матері "Семистрільної" та "Казанської".

При цьому ікона Божої Матері "Казанська", яку зробили в Троїцькій майстерні, обійшлася в 13,4 тис. гривень. А на сайті майстерні подібна коштує 2,9 тис. гривень.

Рубнікович продав Генштабу й італійські шахи "Римляни" та дві комплектації набору "Наполеон" за 39,4 тис. гривень.

Крім того, 68,8 тис. грн було витрачено на 10 наборів кришталевого посуду.

Також цьогоріч Генштаб організував 20 різних закупівель нагородних годинників. На відповідні товари витратили 3,9 млн грн, із яких 1,1 млн грн пішли на смартгодинники. Наприклад, 30 червня фінансове управління Генштабу придбало 21 пристрій Apple Watch за 290 тис. гривень.

Скандали з закупівлями: яйця по 17 і папки по 350 грн

Українські оборонні структури вже неодноразово потрапляли в скандали з закупівлями.

Зокрема, наприкінці січня видання ZN.ua повідомило, що Міноборони прдбало, зокрема, яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22-35 грн за кілограм. Загальна сума угоди перевищила 13 млрд гривень.

У відомстві спочатку називали інформацію в ЗМІ такою, що має ознаки навмисних маніпуляцій та вводить в оману, і грозили звернутися до СБУ.

Пізніше тодішній міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони. У самому міністерстві провели кадрові зміни, а згодом на тлі цього та іншого скандалів у відставку пішов і сам Резніков.

А на початку листопада ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони замовило 7 тис. обкладинок для папок особових справ за 20,3 млн гривень. Таким чином, одна обкладинка коштувала б близько 2,9 тис. гривень.

У Міноборони відреагували, заявивши, що ця інформація некоректна. Як пояснили у відомстві, 7 тис. обкладинок – це кількість одиниць лише у першому лоті тендера. А загалом передбачалося чотири лоти, під час яких було б закуплено 58 тис. обкладинок і одна обійшлася б у 351 гривню.

Проте внутрішня служба аудиту виявила на ринку подібні товари за нижчими цінами і розпочала перевірку, яка унеможливила підписання контрактів.