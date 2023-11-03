Виробники консерв для Міноборони отримали підозри через схему з закупівлею м'яса у ФОП (ФОТО)

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру в ухиленні від сплати 32 мільйонів гривень податків двом керівникам компаній, що виготовляли консервну продукцію, яка через посередників постачалася на замовлення Міністерства оборони. Про це йдеться у повідомленні БЕБ.

"Аби ухилитись від сплати податків, їх службові особи залучили до незаконної діяльності діючих та колишніх керівників товариств та фізичних осіб-підприємців. Всі компанії використовували одні й ті ж самі приміщення та оформлювали одних і тих самих працівників", - вказують в бюро.

За його даними, схема виглядала наступним чином: товариства перераховували гроші на рахунки ФОП за нібито надані транспортні та інші послуги. Ті за готівку закуповували м’ясну сировину та постачали її цим же компаніям для виготовлення консервів.

Відповідно, господарська діяльність з продажу та закупівлі м’ясної продукції з реальним сектором економіки не відображалася в податковій звітності. Таким чином державному бюджету було завдано збитків у розмірі понад 32 мільйона гривень несплачених податків.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

Встановлено й те, що ці компанії, які працювали на території Київської області, співпрацювали з виробником напівфабрикатів, бенефіціарним власником якого є громадянин Росії. Крім того, стверджується, що виробники не дотримувалися санітарних норм, що могло мати негативні наслідки для замовників та споживачів.

"Під час слідства підозрювані всіляко намагались дискредитувати роботу детективів: звертались до громадських організацій, залучали ЗМІ та публічно безпідставно звинувачували бюро у тиску, спекулюючи співпрацею з Міноборони", - скаржаться у БЕБ.

Однак за рішенням суду консервну продукцію без документального підтвердження походження, яка знаходилася поза балансом товариств, було арештовано. В свою чергу, двом керівникам компаній повідомлено про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі).