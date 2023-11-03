Производители консервов для Минобороны получили подозрения из-за схемы с закупкой мяса у ФЛП (ФОТО)

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении в уклонении от уплаты 32 миллионов гривен налогов двум руководителям компаний, производивших консервную продукцию, которая через посредников поставлялась в рамках заказов Министерства обороны. Об этом говорится в сообщении БЭБ.

"Чтобы уклониться от уплаты налогов, их должностные лица привлекли к незаконной деятельности действующих и бывших руководителей обществ и физических лиц-предпринимателей. Все компании использовали одни и те же помещения и оформляли одних и тех же работников", - указывают в бюро.

По его данным, схема выглядела следующим образом: общества перечисляли деньги на счета ФЛП за якобы предоставленные транспортные и другие услуги. Те за наличные закупали мясное сырье и поставляли его этим же компаниям для изготовления консервов.

Соответственно, хозяйственная деятельность по продаже и покупке мясной продукции с реальным сектором экономики не отражалась в налоговой отчетности. Таким образом государственному бюджету был нанесен ущерб в размере более 32 миллионов гривен неуплаченных налогов.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

Установлено и то, что данные компании, работавшие на территории Киевской области, сотрудничали с производителем полуфабрикатов, бенефициарным владельцем которого является гражданин России. Кроме того, утверждается, что производители не соблюдали санитарные нормы, что могло иметь негативные последствия для заказчиков и потребителей.

"В ходе следствия подозреваемые всячески пытались дискредитировать работу детективов: обращались в общественные организации, привлекали СМИ и публично безосновательно обвиняли бюро в давлении, спекулируя сотрудничеством с Минобороны", - жалуются в БЭБ.

Однако по решению суда консервная продукция без документального подтверждения происхождения, находившаяся вне баланса обществ, была арестована. В свою очередь двум руководителям компаний сообщено о подозрении по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).