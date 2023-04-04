Масштабное хищение продуктов для военных: ГБР нашло подпольный склад

Государственное бюро расследования обнаружило склад с продуктами питания. Его связывают с преступной группой, которая на Днепропетровщине крала в больших масштабах продукты, которые предназначались для военных. Соответствующая информация опубликована на сайте ГБР.

Правоохранители разоблачили склад в Днепропетровской области, в котором злоумышленники хоронили 3 тонны ворованной продукции. Среди найденного – гущеное молоко, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные продукты. Еда предназначалась для военных.

Склад принадлежит организованной группе, разоблаченной в январе 2023 года ДБР. Преступники из Днепропетровщины присваивали и перепродавали пищевые продукты. Тогда правоохранители провели почти 70 обысков, в результате которых изъяли более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже, а также почти 4 млн гривен наличными в разной валюте.

В рамках досудебного расследования по статье присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины) сообщено о подозрении главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам, заведующему составом и главному менеджеру.

Данные: Государственное бюро расследования

Часть найденных продуктов правоохранители передали военным, остальные после завершения необходимых экспертиз также поступят в воинские части.

Напомним, журналисты со ссылкой на соглашение Министерства обороны, опубликовали информацию о закупке продовольствия для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. В частности, ведомство закупало яйца по 17 грн за штуку, в то время как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку.

Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что информация о завышенных ценах, обнародованная СМИ, имеет признаки умышленных манипуляций и вводит в заблуждение.

Позже стало известно, что в Минобороны до скандала с яйцами по 17 грн. за штуку планировали покупать картофель по 27 грн. за кг.

В марте 2023 года после серии скандалов Минобороны создало департамент по борьбе с коррупцией.