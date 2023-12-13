Иконы и десятки Apple Watch: журналисты нашли сомнительные закупки Генштаба ВСУ

Финансовое управление Генерального штаба ВСУ в 2023 году закупило смарт-часы Apple Watch, иконы и другие товары, напрямую не связанные с обороной. Об этом сообщает "Слідство.інфо" со ссылкой на соответствующие тендеры.

Отмечается, что в целом в этом году управление провело 116 закупок товаров и услуг почти на 10 млн гривен.

В частности, ведомство дважды покупало иконы:

в июне Генштаб заплатил 36,5 тыс. грн за три иконы в серебряной отделке: "Юрия Победного", "Неопалимая Купина" и "Святого Николая";

осенью покупали четыре образа у предпринимателя Олега Рубниковича за 48,4 тыс. гривен. Речь идет об иконах на медной основе с посеребренным покрытием, позолотой и холодной эмалью "Ангела Хранителя", "Георгия Победителя", Божией Матери "Семистрельной" и "Казанской".

При этом икона Божией Матери "Казанская", сделанная в Троицкой мастерской, обошлась в 13,4 тыс. гривен. А на сайте мастерской подобная стоит 2,9 тыс. гривен.

Рубникович продал Генштабу также итальянские шахматы "Римляне" и две комплектации набора "Наполеон" за 39,4 тыс. гривен.

Кроме того, 68,8 тыс. грн. было потрачено на 10 наборов хрустальной посуды.

Также в этом году Генштаб организовал 20 разных закупок наградных часов. На соответствующие товары потратили 3,9 млн грн, из которых 1,1 млн грн пошли на смарт-часы. Например, 30 июня финансовое управление Генштаба приобрело 21 устройство Apple Watch за 290 тыс. гривен.

Скандалы с закупками: яйца по 17 и папки по 350 грн

Украинские оборонные структуры уже не раз попадали в скандалы с закупками.

В частности, в конце января в издание ZN.ua сообщило, что Минобороны приобрело, в частности, яйца по 17 грн за штуку и картофель по 22-35 грн за килограмм. Общая сумма сделки превысила 13 млрд гривен.

В ведомстве сначала называли информацию в СМИ такой, которая имеет признаки умышленных манипуляций и вводит в заблуждение, и грозили обратиться в СБУ.

Позже тогдашний министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны. В самом министерстве провели кадровые изменения, а затем на фоне этого и другого скандалов в отставку ушел и сам Резников.

А в начале ноября СМИ сообщили, что Министерство обороны заказало 7 тыс. обложек для папок личных дел за 20,3 млн. гривен. Таким образом, одна обложка стоила бы около 2,9 тыс. гривен.

В Минобороны отреагировали, заявив, что эта информация некорректна. Как пояснили в ведомстве, 7 тыс. обложек – это количество единиц только в первом лоте тендера. В общей сложности предполагалось четыре лота, во время которых было бы закуплено 58 тыс. обложек и одна обошлась бы в 351 гривну.

Однако внутренняя служба аудита обнаружила на рынке подобные товары по более низким ценам и начала проверку, которая сделала невозможным подписание контрактов.