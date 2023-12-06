Целесообразность закупки можно будет объяснить: у Prozorro появилась новая функция

Систему Prozorro оснастили новой функцией, позволяющей заказчикам обосновать целесообразность своей закупки. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

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Отмечается, что вписать обоснование можно в специальном поле в годовом плане закупок либо до объявления торгов, либо во время, или после их проведения. Редактирование поля или предоставление дополнительной информации возможны в любой момент, но на сайте будет отображаться история изменений.

Функция будет доступна для любых закупок, без привязки к ожидаемой стоимости, предмету закупки или типу процедуры.

Найти обоснование можно будет на странице тендера, нажав кнопку "Перейти к обоснованию и плану закупки".

Как добавили в Минэкономики, заказчик может внести в поле любую информацию, которую считает необходимой, а также добавить ссылку на документы, если есть такая необходимость.

В министерстве рекомендуют указывать в поле, почему эту закупку необходимо осуществить именно сейчас, для чего она, как поможет предприятию осуществлять деятельность или какую пользу принесет обществу.

Скандалы с закупками

Отметим, что эта функция появилась после того, как в политическом и информационном пространствах обсуждался ряд скандалов, связанных с закупками.

К примеру, в декабре 2022 года Управление образования Днепровской РГА закупило 12 овощерезок для укрытий. Одна овощерезка обошлась почти в 132 тыс. грн, а вся закупка – более чем в 1,58 млн гривен.

Весной текущего года это же ведомство закупило для обустройства укрытий более 300 барабанов из натуральной кожи и молоточков для них на более 890 тыс. гривен. Лот в системе Prozorro назывался "Музыкальные инструменты для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог". Уже после волны возмущений стало известно о разрыве договора на закупку барабанов.

В зону внимания попадал, в частности, и "Энергоатом". Летом нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что госпредприятие закупило 280 тыс. перчаток на оккупированную Запорожскую АЭС. Тогда в "Энергоатоме" назвали такую информацию "ложной и манипулятивной". Несколько недель назад депутат проинформировал, что в октябре этот тендер был "тихонечко" разорван.