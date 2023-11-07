Кабмин увеличил максимальную субсидию на закупку дров более чем вдвое

Кабинет министров ввел в 2023-2024 годах экспериментальный проект по дополнительной поддержке населения на приобретение твердого печного бытового топлива и утвердил его порядок.

Как сообщили премьер-министр Денис Шмыгаль и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее предложение Министерства социальной политики Кабмин согласовал на заседании 7 ноября.

По словам главы украинского правительства, отныне предельный размер субсидии на приобретение дров вырастет более чем вдвое и будет составлять 16,2 тысячи гривен в год для одной семьи.

"Государство дает людям ресурс для отопления там, где нет возможности отапливать помещение газом. Украинские семьи сейчас при необходимости получают субсидии на твердое топливо, предельный размер которых составляет 7 тысяч гривен на домохозяйство в год", – отметил он.

Предусмотрено, что деньги на этот проект будут поступать как из государственного бюджета, так и других не запрещенных законодательством источников, в том числе, использоваться с согласия партнеров Украины - правительств иностранных государств, международных организаций и донорских учреждений.

Напомним также, что год назад в Украине заработал государственный интернет-магазин "ДроваЄ", благодаря которому каждый украинец может приобрести себе или своим родным дрова на зиму с доставкой на дом.

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