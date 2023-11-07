Кабмін збільшив максимальну субсидію на закупівлю дров більш ніж удвічі

Кабінет міністрів запровадив у 2023-2024 роках експериментальний проект із додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива та затвердив його порядок.

Як повідомили прем'єр-міністр Денис Шмигаль та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідну пропозицію Міністерства соціальної політики Кабмін погодив на засіданні 7 листопада.

За словами очільника українського уряду, відтепер граничний розмір субсидії на придбання дров зросте більш ніж удвічі й складатиме 16,2 тисячі гривень на рік для однієї родини.

"Держава дає людям ресурс для опалення там, де немає можливості опалювати приміщення газом. Українські родини зараз за необхідності отримують субсидії на тверде паливо, граничний розмір яких складає 7 тисяч гривень на домогосподарство на рік", - зазначив він.

Передбачено, що гроші на цей проект будуть надходити як з державного бюджету, так і з інших не заборонених законодавством джерел, в тому числі, використовуються за згодою партнерів України - урядів іноземних держав, міжнародних організацій та донорських установ.

Нагадаємо також, що рік тому в Україні запрацював державний інтернет-магазин "ДроваЄ", завдяки якому кожен українець зможе придбати собі чи своїм рідним дрова на зиму з доставкою додому.

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