Зима близько. Де купити дрова перед зимовими холодами та скільки вони коштують

У 2021-2022 роках бізнес масово перезодив на твердопаливні котли, оскільки ціни на газ в ЄС перевищували 1000 доларів за тисячу кубічних метрів, а на Українській біржі вони подекуди доходили до 70 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Крім цього твердопаливні котли активно закуповувало населення через побоювання відключення газу через війну. Тож ще влітку минулого року українські виробники та імпортери не могли вчасно забезпечити попит, а охочі купити та встановити собі твердопаливний котел буди змушені місяцями стояти в черзі.

Важкий опалювальний сезон 2022-2023 років хоч і не позначився проблемами в газовому секторі, але все ж змусив частину українців переглянути свою систему опалення. Масовані обстріли росіянами енергетичної інфраструктури привели до того, що половину осені та більшу частину зими українці були змушені прожити в умовах регулярних відключень світла. А оскільки сучасні системи опалення незалежно від того чи вони на газу, чи на біопаливі споживають електроенергію, звичайні дров’яні печі, буржуйки, каміни або ж бурер’яни стали найбільш надійним способом опалювати помешкання для тої частини громадян, що живе в приватних будинках.

Хоча споживання твердого палива бізнесом після початку повномасштабної війни знизилося, значними споживачами такої сировини як дрова та пелети залишається населення, а також військові, для яких печі є єдиним доступним видом опалення на передовій. Проте, дефіциту цієї сировини в Україні не спостерігається та не очікується. Цьому посприяв мораторій на експорт цього ресурсу, який Уряд ввів в кінці жовтня 2023 року.

Також влада з минулої осені запустила єдину платформу ДроваЄ на якій кожен громадянин України може закупити до 15 куб. м дрів від найближчого лісгоспу. Хоча в державному підприємстві “Ліси України” кажуть, що ціна на дрова не змінилася порівняно з минулим роком, приватні заготівельники стверджують, що восени 2023 року ціни на дрова є нижчими ніж минулорічні на 30%. Це зумовлено падінням цін на газ, а також забороною мораторієм на експорт дрів. Хоча ціна в лісгоспах різних регіонів відрізняється, і мешканцям неокупованих районів Херсонщини, Донеччини, або ж Дніпра придбати та привезти необхідних об’єм дрів буде коштувати дорожче ніж мешканцям лісистих Закарпатської чи Чернігівської областей.

Скільки коштують дрова у лісгоспах та у приватних заготівельників

При заготівлі дрів найкращим вибором є деревина твердолистяних порід, які мають високу щільність деревини та її теплотворність, а отже горітимуть довше з більшим виділенням тепла.

М’які породи деревини, такі як сосна чи липа згорають швидше і тепла дають менше. Тож для опалення будинку соснових дрів потрібно буде менше діж дубових. Проте дрова м’яких порід й коштують дешевше, тому їх часто обирають щоб, зекономити, або наприклад швидко розтопити баню.

Восени 2022 року Державне агенстство лісових ресурсів запустило платформу онлайн-продажу дров “ДроваЄ”, яка дозволяє громадянину зареєструватися за допомогою ID.GOV.UA, обрати найближчий до себе лісгосп та замовити там дрова в межах квоти в 15 куб. м на рік. Проте, хоч на платформі й реалізована функція обрати постачальника з доставкою, на практиці ми не знайшли на платформі лісгоспа, котрий пропонував би послугу доставки дрів, тож замовляючи дрова на платформі від Держлісагентства громадянам, очевидно доведеться ще десь шукати перевізника. Хоча в окремих лісгоспах є можливість придбати вже колоті дрова, хоча ціна в такому буде вищою десь удвічі.

Ми проаналізували на цьому порталі ціни та різних лісгоспів України і загалом дійшли до висновку, що ціни на дрова твердолистяних порід в переважній більшості залежно від лісгоспу регіонів коштують від 1000 до 1500 гривень за куб. м.

Область України Ціна не колотих дров грн/куб. м Ціна колотих дров грн/куб.м Вінницька 1523 3557 Волинська 1167-1431 2335 Дніпропетровська 1500-1705 2071 Донецька 1500-1522 2528 Житомирська 835 -1116 2385 - 2944 Закарпатська 938-1370 - Запорізька 1157- 1705 2071 Івано-Франківська 995-1522 2335-3654 Київська 914-1371 1421-3147 Кіровоградська 1124 - Луганська 1096-1218 2528 Львівська 1005-1705 2339-3655 Миколаївська 1100-1200 - Одеська 1370-1548 - Полтавська 999 - Рівненська 1371 - Сумська 1048-1523 2034 Тернопільска 1015-1523 2339-2930 Харківська 1047-1218 2243-2527 Херсонська 1200-1548 2071 Хмельницька 1200-1553 2650 Черкаська 956-974 - Чернівецька 1218 - Чернігівська 660 1624

Ціни в лісгоспах, найближчих до обласного центру з порталу "ДроваЄ" цікаво, що сам портал дозволяє замовити дрова знаходячих на окупованих територіях та в Криму. При умові що у замовника є Дія та він зможе організувати вивіз дров

Доволі дешево дрова пропонують лісгоспи Закарпаття, Житомирщини, Черкащини та Чернігівщини, от мешканцям Дніпропетровщини та Одещини прийдеться заплатити дорожче. Для прифронтових Луганщини та Донеччини сервіс пропонує звертатися до лісгоспів Харківської області, де дрова твердолистяних порід коштують 1157-1218 грн/куб. м. Для мешканців прифронтових населених пунктів Запорізької та Херсонської області також є можливість замовити дрова в лісгоспах сусідніх областей.

Якщо ж розглядати пропозиції від приватних компаній, які продають дрова населенню, то їх ціни можуть дещо відрізняються від цін лісгоспів. Наприклад кубічний метр неколотих дров твердолистяних порід у Львівському лісовому господарстві коштує 1273 гривні, а серед приватних оголошень також зустрічаються пропозиції як за 1300 грн за кубометр. На Київщині неколоті дрова твердолистяних порід у лісгоспі коштують 1319 грн/куб. м, а у приватних компаній 1300-1700 грн/куб. м. В Дніпрі приватні заготівельники пропонують купити кубометр дрів за 1600-1800 грн, на Харківщині 1200-1600 грн/куб. м, на Одещині 1400-1600 грн/куб. м.

Разом з цим в столичному регіоні колоті дрова можна знайти за ціною до 2 тисяч гривень, що є дешевше ніж в лісгоспах. Крім того приватні постачальники пропонують послугу доставки, яка залежно від виду транспорту та відстані може коливатися від 22 до 80 гривень за кілометр, плюс плата за додаткові послуги. Хоча є компанії, які вкладають вартість доставки у вартість дров.

Менеджер з продажу інтернет-магазину “База Дров”, що продає дрова у місті Києві та області Соломон каже, що обираючи дрова крім щільності та теплоємності деревини, ще варто звертати увагу на їх зольність.

“Багато чого залежить від розміру вашого димоходу. Якщо він вузький, тобто розміром є меншим за діаметр монітора комп’ютера, то вам треба відмовитися від порід дрів з високою зольність, таких як береза. Взагалі я рекомендував би використовувати на постійній основі дуб або граб, а під кінець опалювального сезону, коли вже не так холодно взяти ще два кубометри вільхи. Вільха має низьку зольність і за рахунок цього навіть має здатність очищати трубу від копоті та смол які там утворилися”, - каже Соломон.

При виборі постачальника дров він радить звертати увагу на те звідки постачальник бере дрова і які умови оплати. Якщо постачальник закуповує деревину на Українській енергетичній біржі у держави, це є легальна та добросовісна фірма, котра зможе гарантувати і якість дров. Якщо ні, а тим більше якщо постачальник ставить умови передоплати, це привід задуматися щодо його надійності.

Ціни на дрова впали порівняно з минулим роком, але виростуть в ціні ближче до зими

Співзасновник порталу закупівлі дров “Лісгосп” Дмитро Штиба каже, що закупівельна ціна в лісгоспі для кожного покупця є приблизно однаковою, а от націнка продавця вже залежить від того за скільки він оцінює свою роботу з заготівлі. Підприємець зазначає, що ціни на дрова суттєво впали порівняно з минулим роком.

“Якщо рахувати у доларах, то ціни впали десь на 30%. Вони могли б впасти й сильніше, вдвічі, проте суттєво виросли ціни на пальне. Крім цього багато працівників галузі зараз мобілізовано. У нас раніше одні люди працювали у лісі, займались вирубкою, інші займались завантаженням, а треті - доставкою. Зараз оце все роблять одні й ті самі люди, тож ми їм доплачуємо за високу інтенсивність роботи. Це позначається і на кінцевій ціні”, - говорить Штиба.

Він говорить, що головною причиною падіння цін є мораторій на вивіз дров, який Кабінет міністрів ввів у жовтні минулого року. Штиба вважає цей крок Уряду правильним та каже, що він допоможе уникнути дефіциту паливної деревини в країні.

“Є деякі недобросовісні учасники ринку, які намагаються вивозити дрова через громадські організації. Ми боремося з цим як тільки можемо. Крім цього вивіз дрів припинився ще й з тої причини, що експортувалися зазвичай дрова камерної сушки. Але через війну багато сушок були зруйновані, а працювати там знову ж таки нікому, бо багатьох працівників галузі мобілізували”, - каже Штиба.

За його словами наразі ринок дрів стабілізувався порівняно з ажіотажем, котрий був минулої осені. Ринок повернувся в той стан, в якому він був у 2020-2021 роках. Хоча пік заготівлі у населення дещо змістився: якщо до повномасштабної війни люди починали заготовляти дрова наприкінці червня й до кінця вересня, то тепер сезон заготівлі змістився на 1,5 місяця. Подальше зростання цін ближче до зимових холодів очікується. Але на думку підприємця, воно буде не суттєвим, до 10%. Разом з цим деякі заготівельники, як він, можуть взагалі стримати це зростання тож покупці цього не відчують.

“Минулого року попит виріс колосально. Ми не справлялися з замовленнями, хоча всі підприємства з якими ми співпрацювали перестали працювати. Нині нашими клієнтами є безпосередньо населення. А от зараз ринок вирівнявся та майже такий самий як був до повномасштабної війни”, - говорить Штиба.

Інші постачальники також кажуть, що минулий рік був аномальним щодо попиту і зараз дрова є дешевшими. Проте думки опитаних нами продавців щодо того наскільки подорожчають дрова до початку опалювального сезону різняться. Наприклад менеджер інтенет-магазину “База дров” Соломон, радить не затягувати з заготівлею, та купувати дрова поки ще тепло, бо ближче до зимових холодів кубометр може підскочити в ціні ще на 500 гривень.

Чи варто переходити з газового опалення на твердопаливне?

Перед тими хто вирішив поставити котел на біомасі постає два варіанти: котел на пелетах, або звичайний твердопаливний котел. Кожен з цих варіантів має свої переваги та недоліки.

За словами менеджера з продажу одного з інтернет-магазинів Дмитра, твердопаливний котел українського виробництва, який можна топити дровами, брикетами або навіть вугіллям коштуватиме до 50 тисяч гривень. Ще до 30 тисяч гривень можуть коштувати роботи з його встановлення, тож встановлюючи систему опалення можна буде вкластися в 80 тисяч гривень. З недоліків можна зазначити що такий котел потребуватиме постійного нагляду, хоча деякі моделі дозволяють працювати котлу за одне завантаження до 6-8 годин.

Пелетний котел буде дорожчим. Сам котел коштуватиме від 100 тисяч гривень, а з роботою по його встановленню та матеріалами ціна складе до 140-150 тисяч гривень. Хоч сам котел буде дорожчим за звичайний твердопаливний, а пелети є більш дорогим видом палива ніж дрова.

Загалом для будинку в 100 кв. м, який спалює за зимовий сезон приблизно 3 тисяч куб. м газу, знадобиться приблизно 17 куб. м дров. Вартість тисячі кубометрів неколотих дров в лісгоспах Київщини коштуватиме від 900 до 1300 гривень за кубічний метр, вартість колотих дров для Київської області складе понад 3000 гривень за куб. м. Таким вартість опалення типового котеджу на Київщині взимку дровами складе 22100-51 000 гривень, проти загальної вартості опалення газом 23 880 гривень.

Дорожчим та зручнішим варіантом є пелети. Для опалення такого ж котеджу в 100 кв. м, котрий споживає 3 тис. куб. м газу взимку, знадобиться близько 5,5 тонн пеллет, що при ціні в 10 тисяч гривень за тонну становитиме 55 тисяч гривень.

Таким чином за низької ціни на газ для населення немає сенсу переходити на біопаливо. Про це говорить і голова правління “Біоенергетичної асоціації України” Георгій Гелетуха. За його словами, поки в Україні не лібералізують ціни на газ для усіх груп споживачів, населенню економічно недоцільно переходити на біопаливо, на відміну від комерційних організацій.

Якщо взяти альтернативні види палива, наприклад деревну тріску яка є найдешевшим видом біопалива, то її вартість буде близько 2 тисяч гривень за тонну. Щоб замістити тисячу кубічних метрів газу потрібно три тонни тріски. Відповідно ціна тріски 2 тисячі гривень за тонну це все одно що газ за 6 тисяч гривень за тисячу кубічних метрів. Проте для тріски потрібен спеціалізований котел, тож для населення чи Теплокомуненерго не вигідно переходити на біопаливо, бо біомасовий котел навряд чи окупиться”, - каже Гелетуха.

Експерт зазначає, що перехід на біомасу залишається вигідним для комерційних та бюджетних організацій, оскільки різниця в ціні палива тут більш ніж у два рази. А от ціна на пеллети зараз є значно вищою. Тонна пеллет зараз коштує до 8 тисяч гривень. Щоб замістити тисячу кубічних метрів газу потрібно дві тонни пеллет. Таким чином поточна ціна пеллет співвідноситься з ціною газу в 16 тисяч гривень за тисячу кубічних метрів. Тож пелети є взагалі не конкурентні як альтернативне джерело палива.

Проте за словами Гелетухи, перехід промислових котелень на біопаливі крім низької ціни на газ стримує ще й необхідність платити податки за викиди вуглецю, що є несправедливо, бо деревина є вуглецево-нейтральним паливом.

“Держава визнає, що це несправедливо. Проте процес скасування йде дуже повільно. Є проект закону, який схвалив Уряд і цей законопроект тільки-тільки потрапив до парламенту. Не факт, що його швидко розглянуть”, - каже Гелетуха.

Ще одною невирішеною проблемою, за словами експерта, є проблема закупівлі біомаси для промислових котелень. В розвинених країнах для цього створені спеціальні біопаливні біржі й біопаливо можна закупити через інтернет у необхідній кількості.

Варто зазначити, що паливна деревина успішно реалізується лісгоспами на Українській енергетичній біржі. Проте там, заготівельники дрів та виробники пелет і брикетів змушені конкурувати з виробниками меблів, кінцевий продукт яких має вищий рівень переробки первинної сировини. А це значить, що вони можуть дати за кубометр дуба кращу ціну ніж заготівельники дубових дров.