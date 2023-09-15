Зима близко. Где купить дрова перед зимними холодами и сколько они стоят

В 2021-2022 годах бизнес массово перезавел на твердотопливные котлы, поскольку цены на газ в ЕС превышали 1000 долларов за тысячу кубометров, а на Украинской бирже они кое-где доходили до 70 тысяч гривен за тысячу кубометров. Кроме этого твердотопливные котлы активно закупало население из-за опасений отключения газа из-за войны. Еще летом прошлого года украинские производители и импортеры не могли вовремя обеспечить спрос, а желающие купить и установить себе твердотопливный котел были вынуждены месяцами стоять в очереди.

Тяжелый отопительный сезон 2022-2023 годов хоть и не отразился проблемами в газовом секторе, но все же заставил часть украинцев пересмотреть свою систему отопления. Массированные обстрелы россиянами энергетической инфраструктуры привели к тому, что половину осени и большую часть зимы украинцы вынуждены были прожить в условиях регулярных отключений света. А поскольку современные системы отопления независимо от того или они на газе, или на биотопливе потребляют электроэнергию, обычные дровяные печи, буржуйки, камины или сорняки стали наиболее надежным способом отапливать жилье для той части граждан, проживающей в частных домах.

Хотя потребление твердого топлива бизнесом после начала полномасштабной войны снизилось, значительными потребителями такого сырья, как дрова и пеллеты, остается население, а также военные, для которых печи являются единственным доступным видом отопления на передовой. Однако дефицита этого сырья в Украине не наблюдается и не ожидается. Этому способствовал мораторий на экспорт этого ресурса, который правительство ввело в конце октября 2023 года .

Также власти с минувшей осени запустили единую платформу ДроваЕ , на которой каждый гражданин Украины может закупить до 15 куб. м дров от ближайшего лесхоза. Хотя в государственном предприятии “Леса Украины” говорят, что цена на дрова не изменилась по сравнению с прошлым годом, частные заготовители утверждают, что осенью 2023 года цены на дрова ниже прошлогодних на 30%. Это обусловлено падением цен на газ, а также запретом моратория на экспорт дров. Хотя цена в лесхозах разных регионов отличается, и жителям неоккупированных районов Херсонщины, Донетчины, или Днепра приобрести и привезти необходимые объемы дров будет стоить дороже чем жителям лесистых Закарпатской или Черниговской областей.

Сколько стоят дрова в лесхозах и у частных заготовителей

При заготовке дров лучшим выбором является древесина твердолиственных пород, имеющих высокую плотность древесины и ее теплотворность, а значит, гореть дольше с большим выделением тепла.

Мягкие породы древесины, такие как сосна или липа, сгорают быстрее и тепла дают меньше. Поэтому для отопления дома сосновых дров нужно будет меньше дубовых дубов. Однако дрова мягких пород и стоят дешевле, поэтому их часто выбирают, чтобы сэкономить, или, например, быстро растопить баню.

Осенью 2022 года Государственное агентство лесных ресурсов запустило платформу онлайн-продажи дров "ДроваЕ", которая позволяет гражданину зарегистрироваться с помощью ID.GOV.UA, выбрать ближайший лесхоз и заказать там дрова в пределах квоты в 15 куб. м в год. Однако, хоть на платформе и реализуемая функция выбрать поставщика с доставкой, на практике мы не нашли на платформе лесхоза, предлагавшего услугу доставки дров, поэтому заказывая дрова на платформе от Гослесагентства гражданам, очевидно придется еще где-то искать перевозчика. Хотя в отдельных лесхозах есть возможность приобрести уже колотые дрова, хотя цена в таком будет выше где-то вдвое.

Мы проанализировали на этом портале цены и различных лесхозов Украины и пришли к выводу, что цены на дрова твердолиственных пород в подавляющем большинстве в зависимости от лесхоза регионов стоят от 1000 до 1500 гривен за куб. м.

Область Украины Цена не колотых дров грн/куб. м Цена колотых дров грн/куб.м Винницкая 1523 3557 Волынская 1167-1431 2335 Днепропетровская 1500–1705 2071 Донецкая 1500—1522 2528 Житомирская 835 -1116 2385 - 2944 Закарпатская 938-1370 - Запорожская 1157-1705 2071 Ивано-Франковская 995-1522 2335-3654 Киевская 914-1371 1421-3147 Кировоградская 1124 - Луганская 1096-1218 2528 Львовская 1005-1705 2339-3655 Николаевская 1100–1200 - Одесская 1370-1548 - Полтавская 999 - Ровенская 1371 - Сумская 1048—1523 2034 Тернопольская 1015-1523 2339-2930 Харьковская 1047-1218 2243-2527 Херсонская 1200-1548 2071 Хмельницкая 1200-1553 2650 Черкасская 956-974 - Черновицкая 1218 - Черниговская 660 1624

Цены в лесхозах, ближайших к областному центру портала "ДроваЕ" интересно, что сам портал позволяет заказать дрова находящихся на оккупированных территориях и в Крыму. При условии, что у заказчика есть Действие и он сможет организовать вывоз дров

Дешево дрова предлагают лесхозы Закарпатья, Житомирщины, Черкасщины и Черниговщины, вот жителям Днепропетровщины и Одесщины придется заплатить дороже. Для прифронтовых Луганщины и Донбасса сервис предлагает обращаться в лесхозы Харьковской области, где дрова твердолиственных пород стоят 1157-1218 грн/куб. м. Для жителей прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Херсонской области также можно заказать дрова в лесхозах соседних областей.

Если же рассматривать предложения от частных компаний, продающих дрова населению, то их цены могут несколько отличаться от цен лесхозов. Например, кубический метр неколотых дров твердолиственных пород во Львовском лесном хозяйстве стоит 1273 гривны, а среди частных объявлений также встречаются предложения как за 1300 грн за кубометр. В Киевской области неколотые дрова твердолиственных пород в лесхозе стоят 1319 грн/куб. м, а у частных компаний 1300–1700 грн/куб. м. В Днепре частные заготовители предлагают купить кубометр дров за 1600-1800 грн, в Харьковской области 1200-1600 грн/куб. м, в Одесской области 1400-1600 грн/куб. м.

Вместе с этим в столичном регионе колотые дрова можно найти по цене до 2 тысяч гривен, что дешевле чем в лесхозах. Кроме того, частные поставщики предлагают услугу доставки, которая в зависимости от вида транспорта и расстояния может колебаться от 22 до 80 гривен за километр, плюс плата за дополнительные услуги. Хотя есть компании, вкладывающие стоимость доставки в стоимость дров.

Менеджер по продажам интернет-магазина "База Дров" , который продает дрова в Киеве и области Соломон говорит, что выбирая дрова помимо плотности и теплоемкости древесины, еще стоит обращать внимание на их зольность.

“Многое зависит от размера вашего дымохода. Если он узок, то есть размером меньше диаметра монитора компьютера, то вам нужно отказаться от пород дров с высокой зольностью, таких как береза. Вообще я рекомендовал бы использовать на постоянной основе дуб или граб, а под конец отопительного сезона, когда уже не так холодно взять еще два кубометра ольхи. Ольха имеет низкую зольность и за счет этого даже имеет способность очищать трубу от копоты и образовавшихся там смол”, - говорит Соломон.

При выборе поставщика дров он советует обращать внимание на то, откуда поставщик берет дрова и какие условия оплаты. Если поставщик закупает древесину на Украинской энергетической бирже у государства, это легальная и добросовестная фирма, которая сможет гарантировать и качество дров. Если нет, а тем более если поставщик ставит условия предоплаты, это повод задуматься о его надежности.

Цены на дрова упали по сравнению с прошлым годом, но вырастут в цене ближе к зиме

Сооснователь портала закупки дров "Лесхоз" Дмитрий Штиба говорит, что закупочная цена в лесхозе для каждого покупателя является примерно одинаковой, а вот наценка продавца уже зависит от того, сколько он оценивает свою работу по заготовке. Предприниматель отмечает, что цены на дрова существенно упали по сравнению с прошлым годом.

“Если считать в долларах, то цены упали где-то на 30%. Они могли бы упасть и сильнее, вдвое, но существенно выросли цены на топливо. Кроме этого многие работники отрасли сейчас мобилизованы. У нас раньше одни люди работали в лесу, занимались вырубкой, другие занимались загрузкой, а третьи – доставкой. Сейчас это все делают одни и те же люди, поэтому мы им доплачиваем за высокую интенсивность работы. Это сказывается и на конечной цене», – говорит Штиба.

Он говорит, что главной причиной падения цен является мораторий на вывоз дров, который Кабинет министров ввел в октябре прошлого года . Штиба считает этот шаг правительства правильным и говорит, что оно поможет избежать дефицита топливной древесины в стране.

Есть некоторые недобросовестные участники рынка, которые пытаются вывозить дрова через общественные организации. Мы боремся с этим, как только можем. Кроме этого вывоз дров прекратился еще и по той причине, что экспортировались обычно дрова камерной сушки. Но из-за войны многие сушки были разрушены, а работать там опять же некому, потому что многих работников отрасли мобилизовали”, - говорит Штиба.

По его словам, сейчас рынок дров стабилизировался по сравнению с ажиотажем, который был прошлой осенью. Рынок вернулся в то состояние, в котором он находился в 2020-2021 годах. Хотя пик заготовки у населения несколько сместился: если до полномасштабной войны люди начинали заготавливать дрова в конце июня и до конца сентября, то теперь сезон заготовки сместился на 1,5 месяца. Дальнейший рост цен ближе к зимним холодам ожидается. Но, по мнению предпринимателя, оно будет не существенным, до 10%. Вместе с этим некоторые заготовители, как он, могут вообще сдержать этот рост, поэтому покупатели этого не почувствуют.

“В прошлом году спрос вырос колоссально. Мы не справлялись с заказами, хотя все предприятия, с которыми мы сотрудничали, перестали работать. Сейчас нашими клиентами непосредственно население. А вот сейчас рынок выровнялся и почти такой же, как был до полномасштабной войны”, - говорит Штиба.

Другие поставщики также говорят, что прошлый год был аномальным по спросу и сейчас дрова дешевле. Однако мнения опрошенных нами продавцов относительно того, насколько подорожают дрова, к началу отопительного сезона отличаются. Например, менеджер интернет-магазина "База дров" Соломон, советует не затягивать с заготовкой, и покупать дрова пока еще тепло, потому что ближе к зимним холодам кубометр может подскочить в цене еще на 500 гривен.

Следует ли переходить с газового отопления на твердотопливное?

Перед теми, кто решил поставить котел на биомассе, встает два варианта: котел на пеллетах, или обычный твердотопливный котел. Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки.

По словам менеджера по продажам одного из интернет-магазинов Дмитрия, твердотопливный котел украинского производства, который можно топить дровами, брикетами или даже углем, будет стоить до 50 тысяч гривен. Еще до 30 тысяч гривен могут стоить работы по его установке, поэтому устанавливая систему отопления можно будет уложиться в 80 тысяч гривен. Из недостатков можно отметить, что такой котел потребует постоянного присмотра, хотя некоторые модели позволяют работать котлу за одну загрузку до 6-8 часов.

Пеллетный котел будет дороже. Сам котел будет стоить от 100 тысяч гривен, а с работой по его установке и материалам цена составит до 140-150 тысяч гривен. Хотя сам котел будет дороже обычного твердотопливного, а пеллеты являются более дорогим видом топлива чем дрова.

В общем для дома в 100 кв. м, который сжигает за зимний сезон около 3 тысяч куб. м газа, понадобится примерно 17 куб. м дров. Стоимость тысячи кубометров дров в колхозах Киевщины будет стоить от 900 до 1300 гривен за кубический метр, стоимость колотых дров для Киевской области составит более 3000 гривен за куб. м. Таким стоимость отопления типового коттеджа в Киевской области зимой дровами составит 22 100-51 000 гривен, против общей стоимости отопления газом 23 880 гривен.

Более дорогим и удобным вариантом являются пеллеты. Для отопления такого же коттеджа в 100 кв. м, потребляющий 3 тыс. куб. м газа зимой, понадобится около 5,5 тонн пеллет, что при цене в 10 тысяч гривен за тонну составит 55 тысяч гривен.

Таким образом, при низкой цене на газ для населения нет смысла переходить на биотопливо. Об этом говорит и председатель правления "Биоэнергетической ассоциации Украины" Георгий Гелетуха. По его словам, пока в Украине не либерализуют цены на газ для всех групп потребителей, населению экономически нецелесообразно переходить на биотопливо, в отличие от коммерческих организаций.

Если взять альтернативные виды топлива, например древесную щепу, которая является самым дешевым видом биотоплива, то ее стоимость будет около 2 тысяч гривен за тонну. Чтобы заместить тысячу кубических метров газа, нужно три тонны щепы. Соответственно цена трески 2 тысяч гривен за тонну это все равно что газ за 6 тысяч гривен за тысячу кубических метров. Однако для трески нужен специализированный котел, поэтому для населения или Теплокоммунэнерго не выгодно переходить на биотопливо, потому что биомассовый котел вряд ли окупится”, - говорит Гелетуха.

Эксперт отмечает, что переход на биомассу остается выгодным для коммерческих и бюджетных организаций, поскольку разница в цене топлива здесь более чем вдвое. А вот цена на пеллеты сейчас значительно выше. Тонный пеллет сейчас стоит до 8 тысяч гривен. Чтобы заместить тысячу кубических метров газа, нужно две тонны пеллет. Таким образом, текущая цена пеллет соотносится с ценой газа в 16 тысяч гривен за тысячу кубических метров. Поэтому пеллеты вообще не конкурентны как альтернативный источник топлива.

Однако по словам Гелетухи, переход промышленных котельных на биотопливе помимо низкой цены на газ сдерживает еще и необходимость платить налоги за выбросы углерода, что несправедливо, потому что древесина является углеродно-нейтральным топливом.

“Государство признает, что это несправедливо. Однако процесс отмены идет очень медленно. Есть проект закона, который одобрил Правительство и этот законопроект только-только попал в парламент. Не факт, что его быстро рассмотрят”, – говорит Гелетуха.

Еще одной нерешенной проблемой, по словам эксперта, есть проблема закупки биомассы для промышленных котельных. В развитых странах для этого созданы специальные биотопливные биржи и биотопливо можно закупить через Интернет в необходимом количестве.

Стоит отметить, что топливное дерево успешно реализуется лесхозами на Украинской энергетической бирже. Однако там заготовители дров и производители пеллет и брикетов вынуждены конкурировать с производителями мебели, конечный продукт которых имеет более высокий уровень переработки первичного сырья. А это значит, что они могут дать за кубометр дуба лучшую цену, чем заготовители дубовых дров.