Сможет ли Украина накопить достаточное количество газа для следующего отопительного сезона. Прогнозы экспертов по закупкам и ценам на голубое топливо

Правительство планирует накопить в подземных газовых хранилищах к началу отопительного сезона 14 млрд куб. м газа. Этот объем небольшой по сравнению с предыдущими годами, однако этот план выглядит вполне обоснованным, особенно если учесть значительное падение объемов потребления газа промышленностью.

22 мая премьер-министр Денис Шмигаль объявил, что к началу отопительного сезона запасы газа в украинских подземных хранилищах должны составлять 14 млрд куб. м. Этот показатель существенно ниже, чем Правительство запланировало в прошлом году.

Тогда у чиновников был амбициозный план накопить в подземных газовых хранилищах 19 млрд куб. м, что в условиях сверхвысоких цен на голубое топливо казалось нереальной задачей. И в принципе выполнить правительственный план тогда не удалось, в конце сентября в украинских газохранилищах удалось накопить всего 14 млрд куб. м . Однако и этого объема оказалось достаточно. По словам министра энергетики Германа Галущенко, в середине апреля остатки газа в подземных газохранилищах составляли 9 млрд куб. м .

Так что уровень потребления голубого топлива в прошлом отопительном сезоне был рекордно низким. Например, в 2021 году фактическое потребление газа в Украине по данным оператора ГТС Украины составило 26,8 млрд куб. м, отсюда только на нужды населения поступило 8,6 млрд куб. м, производители тепла потребили 6,3 млрд. куб. м голубого топлива, а промышленность, бюджетные организации и другие небытовые потребители использовали 11,9 млрд. куб. м. За первый год полномасштабной войны потребление газа в Украине сократилось на 40%. Главными факторами снижения потребления явилось закрытие промышленных предприятий, а также теплая зима , кроме этого свою роль сыграла и миграция населения.

Увеличение добычи и тарифы

Из-за низкого объема потребления в "Нафтогазе" поставили новую амбициозную цель - вообще отказаться от экспорта газа . По мнению главы НАК Алексея Чернышева, это вполне реально, если "Нефтегаз" увеличит добычу на 8%, а частные газодобывающие компании на 16%. Хотя у последних нет никакой мотивации наращивать добычу. Из-за запрета экспорта и падения промышленного потребления, частные добычи оказались лишены своих старых рынков сбыта , а их единственным реальным покупателем сейчас является "Нафтогаз" , который в силу своей монополии на рынке может диктовать цены.

В "Нефтегазе" же напротив заявили о планах в текущем году добыть 13,5 млрд куб. м голубого топлива . Для сравнения по итогам 2022 года добыча газа в Украине составила 18,5 млрд. куб. м. Дочерняя компания "Нафтогаза" "Укргаздобыча" добыла 13,2 млрд куб. м газа, другая государственная компания – "Укрнафта" 1 млрд куб. м газа, а частные компании – 4,3 млрд куб. м газа.

Хотя, чтобы застраховаться от военных рисков Украина все же присоединилась к европейской платформе совместных закупок газа Aggregate EU и если запасов не хватит, "Нафтогаз" рассчитывает быстро докупить необходимый объем . Стоит отметить, что сейчас конъюнктура на газовом рынке Европы намного более благоприятна для покупателей, а цены на газ опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров , а котировки в летние месяцы могут вообще достичь отрицательных значений .

В этих условиях у "Нафтогаза" вряд ли будут серьезные проблемы в накоплении 14 млрд куб. м. Кроме того, компания сможет использовать ресурс частных добытчиков, который хранится в подземных газохранилищах и будет закачан туда в будущем. Также при текущей ценовой ситуации для НАКа будет совсем несложно выполнять спецобязанность по продаже газа населению по льготной цене, к тому же в стране продолжает действовать мораторий, запрещающий повышать цены на газ и тепло до конца военного положения и 6 месяцев после его завершения. .

Цена на газ и тепло для населения до конца войны не изменится

Поэтому уже в начале мая в компании объявили о продлении годового тарифа в 7,96 грн. куб. м. Также до 31 августа была продлена специальная цена на газ для бюджетных учреждений и производителей тепловой энергии .

Достаточно ли будет газа?

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что озвученных премьером запасов в 14 млрд куб. м газа будет вполне достаточно, чтобы пройти зиму. Накопить же эти объемы будет вполне реально.

“Думаю, что указанных запасов газа достаточно. У нас существенно сократилось потребление, главным образом из-за сокращения промышленного производства. У химических предприятий, которые использовали газ как сырье для изготовления своей продукции, сейчас нет возможности эту продукцию экспортировать. Потому они прекратили деятельность. А если нет спроса, то нет и необходимости создания дополнительных запасов газа”, - говорит Рябцев.

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович также говорит, что накопить указанные запасы вполне реально и указанный объем будет достаточным для прохождения зимы.

“Я думаю, что это решение было принято не только учитывая объем потребления и различные сценарии зимы, но и учитывая реальную, в частности, финансовую способность НАКа осуществить соответствующие закупки для обеспечения этого ресурса. Понятно также, что сейчас в хранилищах находится значительный запас частных компаний, потерявших рынок сбыта. Экспортировать этот газ они не могут и не могут реализовать его на внутреннем рынке. В свою очередь у "Нафтогаза" есть задача сформировать определенный ресурс для потребителей, которым газ поставляется в рамках возложения специальных обязанностей. А это население, теплокоммунэнерго, определенный объем газа для операторов тепловых сетей и, конечно, регулируемая продажа газа для производства электроэнергии”, - говорит Ницович.

Эксперт отмечает, что страны Европейского союза вышли из зимнего периода с достаточно значительными запасами газа. Кроме того, достаточно высокие объемы газа, которые должны быть закачаны в европейские хранилища, однако свободных мощностей в этих хранилищах может не оказаться.

“Поэтому появляется возможность для украинских газовых хранилищ, которые могли бы скачать часть этого ресурса, который понадобится ЕС зимой. Потому что есть разные сценарии прохождения зимы в странах ЕС, в том числе и дефицитные. И украинские хранилища могли бы сыграть роль такого стратегического резерва», – говорит Ницович.

Он добавляет, что в случае хранения газа нерезидентов Украина могла бы рассчитывать, что часть этого газа по конкурентным ценам будет переведена из режима таможенного склада и реализована внутри страны.

Вместе с этим Ницович отмечает, что несмотря на то, что страна находится в состоянии войны и сохраняются риски ударов по газовой инфраструктуре хранилища газа, подземные и уничтожение им не угрожает, а надземную инфраструктуру достаточно легко починить. А нивелировать фактор военных рисков можно, получив услуги дополнительного страхования и таким образом повысив доверие пользователей.