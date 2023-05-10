Без экспорта газа. Стабильный отопительный сезон или уничтожение частной добычи

С начала полномасштабной войны экспорт газа из Украины запрещен. Это значительная проблема для частных газодобывающих компаний, которые на фоне снижения промышленного потребления газа испытали проблемы с реализацией этого ресурса. Тяжелое положение в котором оказалась частная газодобыча в перспективе может привести к монополизации отрасли и ее концентрации в руках "Нафтогаза".

Министерство энергетики запретило экспорт природного газа еще в начале полномасштабной войны в 2022 году. Это решение было вполне логичным, поскольку Украине нужно было сформировать достаточные запасы природного газа для прохождения зимы 2022/2023 годов, в условиях когда в Европе бушевал энергетический кризис, а цены на газ на спотовом рынке в ЕС иногда превышали 2,5 тысяч долларов за тысячу. кубических метров.

В целом Украине удалось пережить отопительный сезон, однако для частных газодобывающих компаний прошла зима, судя по всему, оказалась провальной . Частные газодобывающие компании потеряли рынок бытовых потребителей еще в 2021 году, когда правительство ввело льготные цены на газ для населения и бюджетных учреждений . Так что единственными потребителями, которые могли покупать газ по рыночным ценам, были промышленные предприятия. Но с началом войны и падением промышленного производства упал так же уровень потребления газа промышленностью. Так что частной газодобычи судя по всему не осталось ничего другого, кроме как закачивать газ в хранилища или продавать газ такому крупному покупателю как "Нафтогаз" . Проблем газодобывающим компаниям добавляет и высокая рента на добычу газа, установленную незадолго до полномасштабного вторжения, то есть в то время, когда в Европе бушевал энергетический кризис.

Запрет на экспорт газа может быть продлен и на 2023 год . В этих условиях ликвидность на рынке природного газа будет оставаться невысокой. Эксперты считают, что такое развитие событий может закрепить монополию "Нефтегаза" на газовом рынке. Не считая того возвратить рынку ликвидность, а частным газодобытчикам прибыль могла бы понижение рентных платежей.

Газовый гегемон

По мнению директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева сейчас рынок природного газа в Украине успешно монополизируется, а любые частные интересы в этой сфере игнорируются.

“Сейчас у нас полностью игнорируются принципы рынка, заложенные в законе о рынке природного газа , еще в 2015 году. Сейчас мотивируя это военным временем из "Нефтегаза" сделан тот самый финансовый концентратор, которым он был в конце 90-х, когда эту компанию создавали. Но тогда это было более или менее целесообразно, потому что у государства вообще не было никаких возможностей в энергетическом секторе. А сейчас такие действия вызывают удивление, потому что это противоречит всем предварительным заявлениям о необходимости либерализации рынка. И вообще это просто насмешка над тем, что в свое время признавалась как одна из самых успешных реформ среди тех, которые были проведены украинскими правительствами”, - говорит Рябцев.

Он отмечает, что в перспективе такая монополизация газодобычи не принесет стране ничего хорошего. Особенно если учитывать все предыдущие скандалы, в которых фигурировала данная компания.

В целом, по мнению эксперта, "Нафтогаз" в том виде в котором он сейчас нужно расформировать, а надстройка над такими компаниями как "Укргаздобыча", "Укртрансгаз", Оператор газотранспортной системы Украины, а также трейдинговые компании не нужна вообще.

Также эксперт сомневается в том, что между интересами "Нафтогаза" и частных газодобывающих компаний удастся найти какой-нибудь компромисс.

“Компромиссы идут только тогда, когда в конфликте есть две сильные стороны. Сейчас есть одна сильная сторона, а все частные компании в роли просителей. И потому зачем тем, кто управляет процессами на газовом рынке, идти кому-то навстречу? Тем более, сейчас, когда в стране война, а это хороший повод закрутить гайки и сконцентрировать все ресурсы в руках одной государственной компании”, - говорит Рябцев.

Впереди сложный отопительный сезон

А ведущий эксперт Центра Разумкова, а также бывший глава коммуникаций группы "Нафтогаз" Максим Белявский говорит, что правительственное решение по продолжению запрета экспорта может иметь свою логику, поскольку война в стране продолжается, а впереди отопительный сезон.

“Сейчас пока идет война мы не знаем и не можем знать какой у нас баланс добычи и потребления природного газа. А пока мы этого не знаем, мы не можем делать выводы относительно того, может ли Украина экспортировать газ или нет. В этих условиях мы можем только довериться решению правительства. То есть, если у нас продолжает действовать запрет на экспорт газа, то это означает, что газ нужен для успешного прохождения отопительного сезона, но никак не означает, что кто-то кому-то передумал предоставлять разрешение на экспорт”, - говорит Билявский.

Эксперт отмечает, что следующий отопительный сезон для Украины может быть не менее сложным, чем предыдущий. Учитывая, как украинская экономика начинает постепенно восстанавливаться, может восстанавливаться и спрос на природный газ. В частности, речь идет и о предприятиях, производящих электрическую и тепловую энергию.

«Поэтому я лично считаю, что решение Правительства о продолжении запрета на экспорт нужно воспринимать с точки зрения, с пониманием. Давать оценку правильно или не правильно это не ко времени. Тем более что мы не можем сейчас сказать, какой будет структура потребления во втором полугодии 2023 года”, - говорит Белявский.

Однако, по его мнению, не стоит забывать и о том, что в условиях сверхвысокой ренты, газодобывающие компании нуждаются в достаточно высоких доходах от реализации газа, которые могут обеспечить им экспорт в страны ЕС. Для обеспечения ликвидности на газовом рынке Белявский предлагает пойти другим путем, а именно снизить рентную плату, введенную во времена разгара энергетического кризиса в Европе, когда газ стоил выше тысячи долларов за тысячу кубометров.

“Аномально высокая рента сама по себе не гарантирует аномально высокие доходы государственного бюджета. Если держать ее дальше столь высокой, то это будет толкать вверх и цены на газ и отразиться и на объемах государственных расходов. Для таких государственных компаний как "Укргаздобыча" высокая рента также создает проблемы, с одной стороны это будет толкать цены для их контрагентов, каковы все категории потребителей. С другой стороны, это будет вымывать деньги у самой компании. У “Нафтогаза” будут убытки, которые так или иначе нужно будет покрывать из государственного бюджета или спецфондов”, - говорит Белявский.

Эксперт отмечает, что снижение ренты будет хорошим шагом со стороны властей, особенно на фоне новостей о том, что крупные западные газодобывающие компании Halliburton, ExxonMobil и Chevron могут зайти в Украину для совместных проектов с "Нафтогазом". А это может не только увеличить ликвидность рынка, но и принести в Украину инвестиции и реанимировать хотя бы часть рабочих мест, которые были потеряны из-за войны.