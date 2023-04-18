"Дуже складне питання": в Міненерго відповіли, чи наразі планується скасування заборони на експорт газу та вугілля

Україна поки що збереже заборону на експорт газу та енерговугілля, щоб забезпечити національні інтереси. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це дуже складне питання. Безумовно, бізнес зацікавлений в експорті. Але вже ретроспективно можна точно сказати: якби він не був заборонений, то, з огляду на цінову кон'юнктуру європейських ринків, весь газ приватних власників був би в Європі", – висловився він.

За словами Галущенка, заборона експорту газу та вугілля гарантувала безпеку постачання енергоресурсів на внутрішньому ринку.

Він зазначив, що особливістю осінньо-зимового періоду, який завершився, була відсутність імпорту вугілля в Україну. А достатні запаси газу дозволили працювати на ньому вугільним блокам ТЕС, основним проєктним видом палива яких є вугілля-антрацит: це відбувалося в умовах дефіциту потужності через російські обстріли енергосистеми.

Нагадаємо, в червні 2022 року Кабінет міністрів України заборонив експортувати мазут, вугілля (крім коксівного), а також газ українського походження. Пізніше під таке обмеження потрапили також коксівне вугілля та паливна деревина.

Ці рішення пояснювали війною Росії проти України й підготовкою до опалювального сезону.