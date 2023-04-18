"Очень сложный вопрос": в Минэнерго ответили, планируется ли сейчас отмена запрета на экспорт газа и угля

Украина пока сохранит запрет на экспорт газа и энергоугля, чтобы обеспечить национальные интересы. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Это очень сложный вопрос. Безусловно, бизнес заинтересован в экспорте. Но уже ретроспективно можно точно сказать: если бы он не был запрещен, то, учитывая ценовую конъюнктуру европейских рынков, весь газ частных собственников был бы в Европе", - сказал он.

По словам Галущенко, запрет экспорта газа и угля обеспечил безопасность поставок энергоресурсов на внутреннем рынке.

Он отметил, что особенностью завершившегося осенне-зимнего периода было отсутствие импорта угля в Украину. А достаточные запасы газа позволили работать на нем угольным блокам ТЭС, основным проектным видом топлива которых является уголь-антрацит: это происходило в условиях дефицита мощности из-за российских обстрелов энергосистемы.

Напомним, в июне 2022 года Кабинет министров Украины запретил экспортировать мазут, уголь (кроме коксующегося), а также газ украинского происхождения. Позже под такое ограничение попали также коксующийся уголь и топливная древесина.

Эти решения объясняли войной России против Украины и подготовкой к отопительному сезону.