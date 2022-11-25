Правительство Украины запретило экспорт топливной древесины

Кабинет министров 25 ноября принял решение о запрете экспорта топливной древесины, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Это будет способствовать накоплению ее (древесины — Delo. ua ) в Украине. Ведь во многих громадах, особенно прифронтовых, древесина сейчас — основной ресурс для отопления. Атаки России на энергосистему лишь усиливают его стратегическое значение", — объяснил глава правительства.

При этом он отметил, что государство продолжает работать над увеличением объемов поставок из-за границы трансформаторов и высоковольтного оборудования для быстрого восстановления украинской энергетической сети.

В частности правительство освободило от таможенных платежей электрооборудование для преодоления энергетического кризиса, а именно генераторы, аккумуляторы и другое оборудование для обогрева. Кроме того, правительство упразднило обязательность предоставления в качестве подтверждения как освобождения от уплаты таможенных платежей, так и декларации о соответствии и маркировки знаком соответствия техническим регламентам.

Напомним, также с середины июня в Украине действует фактический запрет на экспорт угля. Сначала были установлены нулевые квоты на экспорт всех видов энергетического угля, а в начале сентября – даже на экспорт коксующегося угля, используемого в металлургии.