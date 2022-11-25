Уряд України заборонив експорт паливної деревини

Кабінет міністрів 25 листопада прийняв рішення про заборону експорту паливної деревини, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Це сприятиме накопиченню її (деревини — Delo.ua) в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі — основний ресурс для опалення. Атаки Росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення", — пояснив очільник уряду.

При цьому він зазначив, що держава продовжує працювати над збільшенням обсягів постачань із закордону трансформаторів та високовольтного устаткування для швидкого відновлення української енергетичної мережі.

Зокрема, уряд звільнено від митних платежів та ПДВ електрообладнання для подолання енергетичної кризи, а саме генератори, акумулятори та інше обладнання для обігріву. Крім того, уряд скасував обов’язковість надання як підтвердження звільнення від сплати митних платежів, так і декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Нагадаємо, також від середини червня в Україні діє фактична заборона на експорт вугілля. Спочатку були встановлені нульові квоти на експорт усіх видів енергетичного вугілля, а на початку вересня – навіть на експорт коксівного вугілля, яке використовується в металургії.