Європейські ціни на газ впали до рівня 2021 року

Цього року ціни на газ у Європі уже впали на дві третини. Минулого року ціни були вчетверо вищими, ніж зараз, і країни були змушені відновити вугільну генерацію, щоб зберегти світло після того, як Росія скоротила постачання газу.

Наразі ф’ючерси падають вісім тижнів поспіль і є нижчими за 25 євро за мегават-годину, що є найменшим показником із травня 2021 року, пише Вloomberg.

Збільшення імпорту зрідженого природного газу і відносно м’яка зима призвели до того, що Європі не потрібно було занадто активно занурюватися в сховища.

Зараз запаси газу в Європі вище середнього і сховища можуть бути заповнені влітку та раніше запланованого. Сховища заповнені майже на 67% у порівнянні з п’ятирічним середнім показником приблизно на 50%. Згідно з даними Gas Infrastructure Europe, німецькі запаси складають 73%.

"Зниження цін є чудовою новиною для Європи і свідчить про те, що збільшення імпорту СПГ, а також скорочення попиту вдалося швидко відновити баланс на європейському ринку після того, як Росія закрила крани", — сказав Георг Захманн, старший науковий співробітник аналітичного центру Bruegel уБрюсселі.

Видання зазначає, що економічна слабкість також відіграє свою роль у скороченні споживання енергії. Відновлення Китаю втратило імпульс, європейське виробництво переживає глибокий спад, а Німеччина несподівано скоротилася в першому кварталі, що призвело до рецесії.

Крім того, Європа намагається будувати більше відновлюваних джерел енергії. Нові сонячні та вітрові електростанції та хороші погодні умови допомогли цього року зменшити потребу в газі для виробництва електроенергії, ще більше зменшивши попит.

У самій Європі нинішні низькі ціни не викликають зростання промислового попиту, який був скорочений минулого року під час стрибка цін на енергоносії. Чи повернеться це і коли це повернеться – одне з найбільших питань для газових трейдерів, які намагаються визначити, де може бути дно ринку. Деякі кажуть, що частина цієї втрати буде постійною.

Для європейської енергетики криза почалася два роки тому, коли Москва вперше почала скорочувати поставки, відмовившись збільшити поставки до Європи. Зараз Україна є останнім маршрутом для російського газу до Західної Європи, який залишився після того, як у вересні було пошкоджено перекриту лінію Північного потоку до Німеччини.

Також є інформація про те, що цього літа європейські ціни на природний газ можуть ненадовго опуститися нижче нуля, якщо млявий попит не наздожене зростаючий надлишок блакитного палива.

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