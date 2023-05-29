Европейские цены на газ упали до уровня 2021 года

В этом году цены на газ в Европе уже упали на две трети. В прошлом году цены были в четыре раза выше, чем сейчас, и страны были вынуждены восстановить угольную генерацию, чтобы сохранить свет после того, как Россия сократила поставки газа.

Сейчас фьючерсы падают восемь недель подряд и ниже 25 евро за мегаватт-час, что является наименьшим показателем с мая 2021 года, пишет Вloomberg.

Увеличение импорта сжиженного природного газа и относительно мягкая зима привели к тому, что Европе не нужно было слишком активно погружаться в хранилища.

Сейчас запасы газа в Европе выше среднего и хранилища могут быть заполнены летом и ранее запланированным. Хранилища заполнены почти на 67% по сравнению с пятилетним средним показателем примерно на 50%. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, германские запасы составляют 73%.

"Снижение цен является отличным новшеством для Европы и свидетельствует о том, что увеличение импорта СПГ, а также сокращение спроса удалось быстро восстановить баланс на европейском рынке после того, как Россия закрыла краны", - сказал Георг Захманн, старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel в Брюсселе.

Издание отмечает, что экономическая слабость также играет свою роль в сокращении потребления энергии. Восстановление Китая утратило импульс, европейское производство переживает глубокий спад, а Германия неожиданно сократилась в первом квартале, что привело к рецессии.

Кроме того, Европа пытается строить больше возобновляемых источников энергии. Новые солнечные и ветровые электростанции и хорошие погодные условия помогли в этом году снизить потребность в газе для производства электроэнергии, еще больше снизив спрос.

В самой Европе нынешние низкие цены не вызывают роста промышленного спроса, сокращенного в прошлом году во время скачка цен на энергоносители. Вернется ли это и когда это вернется – один из самых больших вопросов для газовых трейдеров, пытающихся определить, где может быть дно рынка. Некоторые говорят, что часть этой потери будет постоянной.

Для европейской энергетики кризис начался два года назад, когда Москва впервые начала сокращать поставки, отказавшись увеличить поставки в Европу. Сейчас Украина является последним маршрутом для российского газа в Западную Европу, который остался после того, как в сентябре была повреждена перекрытая линия Северного потока в Германию.

Также есть информация о том, что этим летом европейские цены на природный газ могут ненадолго опуститься ниже нуля, если вялый спрос не настигнет растущий избыток голубого топлива.