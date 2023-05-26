Из-за перенасыщения рынка цены на газ в Европе могут упасть ниже нуля

Этим летом европейские цены на природный газ могут ненадолго опуститься ниже нуля, если вялый спрос не настигнет растущий избыток голубого топлива.

По словам трейдеров, такое событие — когда производители фактически платят кому-то за получение их газа — становится все более возможным, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что в последний раз такая ситуация была в октябре 2006 года, когда в Великобритании дневные ставки ненадолго упали ниже нуля после открытия нового снабженческого трубопровода в теплую погоду.

Подобное происходит и сейчас: цены падают из-за быстрого заполнения запасов и перехода на ветровую и солнечную энергию.

"Отдельные региональные газовые рынки в Европе могут стать отрицательными, если у вас возобновляемые источники. Существует достаточно большое расстояние от уровня цен, который мы видим сейчас, и до однозначных и отрицательных цен, и многое может произойти на этом пути", - сказал Педер. Берланд, вице-президент крупнейшей нефтяной компании Equinor ASA.

В настоящее время европейские запасы газа превышают сезонные нормы, примерно на 66% и ожидается, что хранилища будут заполнены уже в августе, задолго до начала отопительного сезона. Кроме того, некоторые покупатели откладывают закупку газа до тех пор, пока рыночные цены не упадут еще больше.

Bloomberg пишет, что для того чтобы цены на газ в краткосрочной перспективе стали негативными, должно выровняться много факторов, и есть способы избежать большого обвала. К примеру, больше мест для хранения можно найти с помощью плавучих грузов сжиженного природного газа. Или, по крайней мере, трейдеры могут использовать огромные хранилища в Украине.

Напомним, 25 мая цены на природный газ на нидерландском хабе TTF приблизились к отметке 300 долларов за тысячу кубических метров.