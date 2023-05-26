Через перенасичення ринку ціни на газ у Європі можуть впасти нижче нуля

Цього літа європейські ціни на природний газ можуть ненадовго опуститися нижче нуля, якщо млявий попит не наздожене зростаючий надлишок блакитного палива.

За словами трейдерів, така подія — коли виробники фактично платять комусь за отримання їхнього газу — стає все більш можливою, пише Bloomberg.

Видання зазначає, що востаннє така ситуація булав жовтні 2006 року, коли у Великій Британії денні ставки ненадовго впали нижче нуля після відкриття нового постачального трубопроводу в теплу погоду.

Подібне відбувається і зараз: ціни падають через швидке заповнення запасів та перехід на вітрову і сонічну енергію.

"Окремі регіональні газові ринки в Європі можуть стати негативними, якщо у вас відновлювані джерела. Існує досить велика відстань від рівня цін, який ми бачимо зараз, і до однозначних і негативних цін, і багато чого може статися на цьому шляху", — сказав Педер Бьорланд, віце-президент найбільшої нафтової компанії Equinor ASA.

На даний час, європейські запаси газу перевищують сезонні норми, приблизно на 66% і очікується, що сховища будуть заповнені вже в серпні, задовго до початку опалювального сезону. Окрім того, деякі покупці відкладають закупівлю газу до тих пір, поки ринкові ціни не впадуть ще більше.

Bloomberg пише, що для того, щоб ціни на газ у короткостроковій перспективі стали негативними, має вирівнятися багато факторів, і є способи уникнути великого обвалу. Наприклад, більше місць для зберігання можна знайти за допомогою плавучих вантажів зрідженого природного газу. Або, на крайній випадок, трейдери можуть використовувати величезні сховища в Україні.

Нагадаємо, 25 травня ціни на природний газ на нідерландському хабі TTF наблизились до позначки 300 доларів за тисячу кубічних метрів.