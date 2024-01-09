Міноборони розриває договори з компаніями Гринкевича

Міністерство оборони України вирішило розірвати всі договори з компаніями, які пов'язані з бізнесменом Ігорем Гринкевичем. Про це заявив заступник міністра оборони Віталій Половенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щодо позиції Міністерства оборони стосовно кейсу Гринкевичів: позиція така, що після публікації статті, що було висвітлено в ЗМІ, Міністерство оборони одразу прийняло рішення про розірвання тих договорів, які були Міноборони раніше укладені", – висловився урядовець.

Ігор Гринкевич: скандал

У 2023 році Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. У відомстві зазначили, що компанії львівського бізнесмена (як повідомляли ЗМІ, йдеться про Ігоря Гринкевича) виграли 23 тендери на постачання одягу Міністерству оборони на понад 1,5 млрд гривень. Проте багато контрактів не було виконано, а деякі – не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками, сума збитків може становитти понад 1 млрд гривень.

Наприкінці грудня правоохоронці затримали Гринкевича під час спроби дати 500 тис. доларів хабара одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. За ці кошти чиновник мав сприяти поверненню майна, яке було вилучено. Пізніше суд арештував бізнесмена з можливістю внесення застави в 429,44 млн гривень.

Паралельно з цим почала поширюватися інформація про сімʼю Гринкевича. Зокрема, ЗМІ згадали, як восени видання "Наші гроші" писало, що Львівська ОВА за результатами тендеру замовила будівництво Центру безпеки громадян у ТОВ "Будівельний альянс Монтажпроект". Директором і засновником цієї компанії є Роман Гринкевич – син затриманого підприємця. На проєкт планувалося витратити 33 млн грн, і, за даними журналістів, ціна на низку будівельних матеріалів у півтора раза перевищила ринкові.

У день затримання Ігоря Гринкевича журналіст Євген Плінський повідомив, що Роман Гринкевич заручений із художницею Софією Морозюк, додавши, що вона нібито отримувала від нареченого коштовні подарунки. Та заперечила інформацію про подарунки, наголосивши, що отримала від Романа лише каблучку та кольє.

Своєю чергою донька Ігоря Гринкевича, Ольга Швед, привернула увагу ЗМІ влітку 2023 року, коли опублікувала в фото в VIP-вагоні "Укрзалізниці". Днями головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявила, що їй пропонували гроші за видалення цієї новини.