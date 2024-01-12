В Минобороны рассказали, сколько миллиардов удалось сэкономить после перехода на стандарты НАТО

После того, как Министерство обороны Украины кардинально перестроило архитектуру закупок и привело ее в соответствие со стандартами НАТО, за четыре месяца МО удалось сэкономить на закупках примерно 3,5 млрд гривен.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

"За четыре месяца новой команде Минобороны удалось сэкономить по всем тыловым закупкам примерно 3,5 млрд гривен. Это ориентировочно 20% от запланированной суммы на закупки", - написал он.

По его словам, новый механизм закупок предназначен для предотвращения нерациональной растраты средств в закупках Минобороны. Также ведомство будет сотрудничать с правоохранительными органами и временной следственной комиссией Верховной Рады.

Согласно сообщению, новые стандарты закупок предполагают, что МО только устанавливает правила закупки и контролирует качество, а закупки – как тылового имущества, так и вооружения проводят специализированные агентства.

"Это позволяет избегать рисков, поскольку распределяются полномочия", – добавил Клименков.

Скандальные закупки в Минобороны

Проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится десятки лет. Министр обороны Украины Рустем Умеров во время презентации в Киеве презентовал новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ДОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный отреагировал на такое нововведение и отметил, что понятия ВСУ и коррупция должны быть несовместимы.

Напомним, в январе Минобороны попало в очередной скандал из-за материал журналистов о том, что ведомство закупает продукты для ряда воинских частей в 2-3 раза дороже рыночной стоимости. К примеру, Минобороны якобы законтрактовало яйца по цене 17 грн за штуку, в то же время розничная цена в магазинах Киева составляла примерно 7 грн за штуку.

Позже тогдашний министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны. В самом министерстве провели кадровые изменения, а впоследствии на фоне этого и другого скандала в отставку ушел и сам Резников .

В конце апреля в системе Prozorro ввели механизм для отчетности о вооруженных оборонных закупках . Таким образом, оборонные заказчики начали отчитываться о закупках, которые касаются, например, питания, вещевого имущества и горючего. Речь идет о заказе на сумму от 200 тыс. грн – для товаров и услуг, и от 1,5 млн грн – для работ.

Позже в некоторых украинских СМИ появилась информация о том, что Министерство обороны Украины закупит 7 тысяч папок для личных дел военнослужащих за 20 миллионов гривен. Есть, цена за одну папку составляет около 3 тыс. грн.

Однако в ведомстве отметили, что цена, которую заявили СМИ по тендеру, не соответствует действительности. Общая ожидаемая стоимость тендера действительно составляет более 20 миллионов гривен, но СМИ поделили эту сумму на 7 тысяч папок — это количество единиц только в первом лоте тендера. Количество обложек в лотах №2, №3 и №4 не учли, поэтому и возникла ложная цена по 3 тысячи гривен за штуку. В общей сложности планировалось закупить более 58 тысяч папок и средняя стоимость при таком расчете составляет 351 гривна.

Тем не менее, служба внутреннего аудита Министерства обороны проверила тендер по закупкам обложек для папок личных дел и обнаружила, что их можно приобрести по цене от 140 грн. за штуку.