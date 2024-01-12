На начало 2024 года в Украине уже введено более 300 стандартов НАТО, - заместитель министра обороны

По состоянию на начало 2024 года в Министерстве обороны, Вооруженных силах и других составляющих оборонного сектора Украины уже введено 309 стандартов НАТО – больше, чем принято в некоторых государствах-членах НАТО, присоединившихся к Альянсу во время последней волны расширения.

Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, передает Укринформ.

"Мы говорим, в частности, о таких важных направлениях, как стандарты по управлению войсками и критерии по эксплуатации вооружения и военной техники. В 2023 году также практически завершена разработка национальных стандартов системы управления жизненным циклом ВВТ, основанных на соответствующих основополагающих стандартах НАТО", - отметил Иван Гаврилюк.

Всего в Альянсе действует около 1200 стандартов. Они постоянно меняются, а также каждые три года усовершенствуются путем пересмотра.

Заместитель министра обороны добавил, что в 2024 году в секторе безопасности будут введены еще 50 стандартов НАТО.

Напомним, в рамках пакета Целей партнерства Украины с НАТО, обнародованного в июне 2021 года, Украине было предложено ввести к 2025 году 219 стандартов Альянса. Заместитель министра обороны уточнил, что в настоящее время из рекомендованных 219 стандартов Украина уже ввела 186. Еще 123 стандарта были введены в инициативном порядке.

Введение стандартов НАТО как в 2023, так и в 2024 году предусмотрено планами приоритетных действий Кабинета министров.

Ранее сообщалось, что в течение ноября-декабря 2023 года в Минобороны и ВСУ было введено еще 7 стандартов Альянса. Среди них – стандарты по навигационно-гидрографической поддержке, ведению боевых действий, качеству горюче-смазочных материалов, подготовке Военно-Морских Сил по связи.

Фото: ua.depositphotos.com