В ВСУ внедряется автоматизированная система управления оборонными ресурсами на базе System Analysis Program Development (SAP). Это ведущая система в мире в области логистики.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что, несмотря на войну, в Украине продолжается отказ от бумажек и цифровизация.

Благодаря внедрению системы SAP в Украине Министерство обороны ускорило обработку заявок на поставки от бригад с нескольких недель до 2-3 дней (ранее этот процесс мог длиться месяц).

"Доступ к системе для заказов и мониторингу остатков имеют как воинские части, так и оперативные командования, склады хранения, командование сил логистики", - подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве сообщают, что в настоящее время система находится в пилотном пользовании, но масштабируется среди всех воинских частей.

"Важно, что каждый пользователь программы не имеет доступа к информации, которая касается других военнослужащих и подразделений. Применяется принцип need to know, когда доступ есть только к той информации, которая нужна пользователю для выполнения его задачи", - отметили в Минобороны.

Там добавляют, что автоматизацию начали с учета вещевого имущества, учета запчастей, в сентябре добавилось новое направление — автоматизация учета техники.

Благодаря этому полностью обновили процессы и оборудование нескольких складов снабжения.

Базовые операции на этих складах производятся с помощью сканеров, терминалов сбора данных и других инструментов системы управления на базе SAP.

Для того чтобы система работала повсюду, уже адаптированы и обучены работники складов.

Результатом повсеместного внедрения системы должен стать полноценный отказ от бумажного документооборота в логистических операциях.

Следующий шаг – продолжение модернизации всех составов, внедрение на них SAP и подключение к общей системе.

Заметим, что продукты SAP в оборонном секторе используют 44 страны, в том числе 28 из 31 стран-членов НАТО работают в этой системе. Крупнейшими пользователями США, Германия, Нидерланды, Канада, Польша, Австралия.

Напомним, Министерство обороны работает над тем, чтобы на 100% обеспечивать вооруженные силы бронежилетами, касками, тактическим снаряжением, одеждой и едой украинского производства. В то же время главным критерием остается качество и конкурентная цена.