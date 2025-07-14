2,6 млрд грн Pin-Up: АРМА проводит наибольшее изъятие активов

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обеспечит выполнение крупнейшей спецконфискации в истории Украины — 2,6 млрд грн, арестованных на счетах российского онлайн-казино Pin-Up.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Арма.

Самая большая спецконфискация в истории

Суд принял решение о специальной конфискации 2,6 млрд грн со счетов российского онлайн-казино Pin-Up, передав эти средства в доход государства. Агентство с момента ареста осуществляло управление активами и противодействовало многочисленным попыткам их возвращения.

Глава агентства Елена Дума отметила, что благодаря этой спецконфискации не только будет пополнен государственный бюджет на 2,6 млрд грн, а также дополнительно начислено 54 млн грн процентов. Впервые в истории АРМА эти средства также пойдут на уменьшение государственного долга Украины, подчеркнула она.

Дело казино Pin-Up

Ранее работники Государственного бюро расследований задержали номинального владельца компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, являются россияне.

Кроме того, ДБР сообщило о подозрениях бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино Pin-Up, а директора отправили на два месяца под стражу без права внесения залога. Его подозревают в отмывании российских средств.

Также по этому делу применена мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя уже ликвидированной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого без права на внесение залога. Он подозревается в поддержке деятельности в Украине российского онлайн-казино Pin-Up и игнорировании доказательств связей его владельца со страной-агрессорой и в незаконном хранении наркотических средств в больших размерах, без цели сбыта.