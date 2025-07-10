АРМА выявило незаконное использование арестованных активов на стратегическом предприятии

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило использование арестованного имущества в Кировоградском рудоуправлении и передало данные правоохранителям. В настоящее время агентство финализует подготовку к прозрачному конкурсу по отбору управляющего.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Выявлено незаконное использование активов

Специалисты Департамента менеджмента активов и Южного межрегионального территориального управления АРМА, действуя по доверенности Председателя агентства, провели осмотр АО "Кировоградское рудоуправление". В ходе инспекции зафиксированы факты использования арестованного имущества. О выявленных нарушениях сообщены компетентные правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Напомним, согласно определению следователя судьи Кировоградского районного суда, в управление АРМА было передано движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права предприятия. АО "Кировоградское рудоуправление" — стратегическое предприятие с более чем 80-летней историей, специализирующееся на добыче вторичных каолинов и работающее с 1935 года.

Следует отметить, что АРМА в судебном порядке удалось защитить силу специального разрешения на пользование недрами, что позволило сохранить стабильную работу предприятия. Агентство настаивало, что аннулирование разрешения привело бы к полной остановке деятельности, потере стоимости актива и недополучению государством потенциальных бюджетных поступлений. Суд поддержал аргументы АРМА и отказал в удовлетворении требований об отмене спецразрешения.

В 2024 году на конкурсной основе был избран субъект оценочной деятельности — ООО "ТР Инвест-Компани", с которым заключен договор об оценке актива. По выводам рецензии, рыночная стоимость имущества составляет 135,9 млн. гривен.

В течение 2025 года АРМА инициировало рыночные консультации по передаче актива в управление. В ответ получены три коммерческих предложения. В настоящее время их анализ и подготовка тендерной документации для проведения открытого конкурса на платформе Prozorro с целью избрания эффективного управляющего.

Напомним, АРМА объявила рыночные консультации по управлению тремя гостиничными комплексами в Одессе. Речь идет об объектах в центре города и курортной зоне: историческая гостиница "Моцарт", функционирующая бизнес-отель "ОК Одесса" в Аркадии и большой комплекс "Аркадия".