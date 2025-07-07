Туристический потенциал: АРМА продает арестованные земельные участки на Закарпатье более чем на 827 млн грн

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) продолжает реализацию масштабного арестованного актива — 494 земельных участков общей площадью более 463 га в Закарпатской области. Участки, предназначенные для туристической, рекреационной и жилой застройки, повторно выставлены на продажу через Prozorro. Продажи по обновленной стоимости – более 827 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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В 2024 году АРМА приступила к реализации большого арестованного актива — 494 земельных участков общей площадью более 463 гектаров, расположенных в Мукачевском и Хустском районах Закарпатской области. В состав имущества также входят верхняя и нижняя станции горнолыжного подъемника.

Продажа осуществляется в соответствии с решением Высшего антикоррупционного суда и на основании нотариально подтвержденного согласия собственника.

Процесс реализации арестованных земельных участков через электронную систему Prozorro. Продажи начался еще в 2024 году. Имущество было разделено на три отдельных лота с начальной стоимостью более 1,067 миллиарда гривен. Однако ни один из трех объявленных аукционов не состоялся из-за отсутствия участников.

В 2025 году, после повторной оценки, проведенной организатором торгов ЧП "Тендер Онлайн", актив снова выставили на продажу — на этот раз по сниженной стартовой цене 827,4 миллиона гривен. Однако первые торги, состоявшиеся 7 июля, снова не состоялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

Эти земельные участки имеют целевое назначение, что предполагает возможность их использования для туристических, рекреационных или жилых проектов.

Все средства, вырученные от их продаж, будут перечислены на специальный счет в поддержку Вооруженных Сил Украины. АРМА призывает представителей бизнеса присоединиться к следующему аукциону, объявление о котором ожидается в ближайшее время.

Напомним, АРМА в 2025 году перечислила в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.