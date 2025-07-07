АРМА взыскало 11 млн гривен арестованных активов

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) взыскало 11 млн гривен. Это первые результаты от инвентаризации решений и арестованных активов с Офисом генерального прокурора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Там напомнили, что в июне 2025 г. во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора завершили инвентаризацию судебных постановлений и активов .

По результатам подписанного протокола инвентаризации определений и активов, было установлены факты отсутствия в Едином государственном реестре арестованных активов (ЕГРАА) части судебных решений и сведена информация о постановлении суда об отмене ареста, конфискации, специальной конфискации переданных АРМА активов и т.п.

Уже сегодня по одному из определений, которое не было должным образом оформлено и внесено в реестр арестованных активов ранее, списано 11 млн грн.

В АРМА отметили, что протокол инвентаризации определений и активов — это действенный механизм установления юридических и фактических реалий по управлению арестованными активами, который ставит точку в манипуляциях по поводу невозможности выполнения решений суда.

ЕГРАА, охватывающая имущество, на которое наложен арест в уголовных производствах, в настоящее время содержит более 404 тысяч записей. Более 90 тысяч из них – активы, переданные в управление АРМА.

Заметим, среди активов, управление которыми законодательно заблокировано, значительную часть составляют корпоративные права и арестованное имущество РФ. Эти активы входят как в перечень не подлежащих исполнению (19 409 дел), так и в группу, в отношении которой продолжаются подготовительные мероприятия (33 135 дел).

Напомним, АРМА в 2025 году перечислила в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.