АРМА стягнуло 11 млн гривень арештованих активів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) стягнуло 11 млн гривень. Це перші результати від інвентаризації ухвал та арештованих активів з Офісом генерального прокурора.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Там нагадали, що в червні 2025 року у взаємодії з Офісом Генерального прокурора завершили інвентаризацію судових ухвал та активів.

За результатами підписаного протоколу інвентаризації ухвал та активів, було встановлено факти відсутності в Єдиному державному реєстрі арештованих активів (ЄДРАА) частини судових рішень та зведено інформацію про ухвали суду про скасування арешту, конфіскації, спеціальної конфіскації переданих АРМА активів, тощо.

Вже сьогодні за однією із ухвал, яка не була належним чином оформлена та внесена до реєстру арештованих активів раніше, списано 11 млн грн.

В АРМА наголосили, що протокол інвентаризації ухвал та активів - це дієвий механізм встановлення юридичних і фактичних реалій з управління арештованими активами, який ставить крапку в маніпуляціях щодо підстав неможливості виконання рішень суду.

ЄДРАА, що охоплює майно, на яке накладено арешт у кримінальних провадженнях, наразі містить понад 404 тисячі записів. Більш як 90 тисяч з них — активи, передані в управління АРМА.

Зауважимо, серед активів, управління якими наразі законодавчо заблоковано, значну частину складають корпоративні права та арештоване майно РФ. Ці активи входять як до переліку тих, що не підлягають виконанню (19 409 справ), так і до групи, щодо якої тривають підготовчі заходи (33 135 справ).

Нагадаємо, АРМА у 2025 році перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.