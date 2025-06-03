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АРМА поповнило держбюджет України на понад 4 мільярди гривень
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів у 2025 році перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Як повідомила голова АРМА Олена Дума під час лекції для студентів Державного торговельно-економічного університету, із зазначеної суми 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, що є важливим інструментом для відновлення постраждалих територій та підтримки жертв воєнних злочинів.
"Сьогодні кожна гривня, залучена через механізми АРМА, працює на відновлення країни, підтримку громадян і забезпечення справедливості. Ми продовжуємо ефективно реалізовувати наше головне завдання – повертати активи, що були незаконно виведені, вкрадені чи заховані, на користь держави та суспільства", – зазначила вона.
Нагадаємо, АРМА запускає соцпроєкт передачі арештованих квартир для потреб захисників та ВПО. Готується серія конкурсів на управління арештованими житловими приміщеннями — квартирами, які новообраний управитель буде за умовами договору передавати нашим захисникам, ВПО та на потреби тих, хто втратив житло внаслідок війни.