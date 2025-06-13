У Реєстрі арештованих активів – понад 404 тисячі записів, з них більш як 90 тисяч передано в управління АРМА

Єдиний державний реєстр арештованих активів (ЄДРАА), що охоплює майно, на яке накладено арешт у кримінальних провадженнях, наразі містить понад 404 тисячі записів. Більш як 90 тисяч з них — активи, передані в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".

Як розповіла очільниця АРМА Олена Дума, відкритий доступ до реєстру був забезпечений у серпні 2023 року на виконання рекомендацій Ukraine Facility. Тоді публічно було оприлюднено 53 тисячі записів.

Зараз, після інвентаризації спільно з Офісом генерального прокурора, обсяг інформації зріс більш як у сім разів.

Дума наголосила, що АРМА прагне зробити реєстр зручнішим і зрозумілішим для користувачів, зокрема — для потенційних учасників конкурсів з оцінки майна.

"Щоб зацікавити суб'єктів підприємницької діяльності активніше брати участь у конкурсах, ми розуміємо, що реєстр має містити структуризацію арештованих активів, бути зрозумілим для юридичних осіб. Щоб було видно: це - завод, це - сільськогосподарське підприємство, це - оборонне, це - земельна ділянка", — зазначила керівниця АРМА.

Крім того, за підсумками першого кварталу 2025 року АРМА забезпечила майже 4 млрд грн надходжень до державного бюджету, з яких 2,3 млрд грн було спрямовано до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

За п’ять місяців 2025 року агентство провело 136 конкурсів з відбору оцінювачів, у результаті яких визначено 36 переможців і укладено відповідні договори.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.