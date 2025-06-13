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В Реестре арестованных активов — более 404 тысяч записей, из них более 90 тысяч передано в управление АРМА

АРМА, активы
В Реестре арестованных активов АРМА более 404 тыс. записей/ АРМА

Единый государственный реестр арестованных активов (ЕГРАА), охватывающий имущество, на которое наложен арест в уголовных производствах, содержит более 404 тысяч записей. Более 90 тысяч из них – активы, переданные в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укринформ".

Как рассказала глава АРМА Елена Дума, открытый доступ к реестру был обеспечен в августе 2023 года по выполнению рекомендаций Ukraine Facility. Тогда публично было обнародовано 53 тысяч записей.

Сейчас после инвентаризации совместно с Офисом генерального прокурора объем информации вырос более чем в семь раз.

Дума подчеркнула, что АРМА стремится сделать реестр более удобным и понятным для пользователей, в частности — для потенциальных участников конкурсов по оценке имущества.

"Чтобы заинтересовать субъектов предпринимательской деятельности активнее участвовать в конкурсах, мы понимаем, что реестр должен содержать структуризацию арестованных активов, быть понятным юридическим лицам. Чтобы было видно: это — завод, это — сельскохозяйственное предприятие, это — оборонное, это — земельный участок", — отметила руководитель АРМА.

Кроме того, по итогам первого квартала 2025 года АРМА обеспечила около 4 млрд грн поступлений в государственный бюджет, из которых 2,3 млрд грн было направлено в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

За пять месяцев 2025 года агентство провело 136 конкурсов по отбору оценщиков, в результате которых определены 36 победителей и заключены соответствующие договоры.

Напомним, АРМА в 2025 году перечислила в госбюджет Украины свыше   4 миллиарда гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Автор:
Татьяна Гойденко