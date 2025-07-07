Туристичний потенціал: АРМА продає арештовані земельні ділянки на Закарпатті на понад 827 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продовжує реалізацію масштабного арештованого активу — 494 земельних ділянок загальною площею понад 463 га у Закарпатській області. Ділянки, призначені для туристичної, рекреаційної та житлової забудови, повторно виставлено на продаж через Prozorro.Продажі за оновленою вартістю — понад 827 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АРМА.

Рекреаційна нерухомість на Закарпатті

У 2024 році АРМА розпочало реалізацію великого арештованого активу — 494 земельних ділянок загальною площею понад 463 гектари, розташованих у Мукачівському та Хустському районах Закарпатської області. До складу майна також входять верхня та нижня станції гірськолижного витягу.

Продаж здійснюється відповідно до рішення Вищого антикорупційного суду та на підставі нотаріально підтвердженої згоди власника.

Процес реалізації арештованих земельних ділянок через електронну систему Prozorro.Продажі розпочався ще у 2024 році. Майно було поділено на три окремі лоти з початковою вартістю понад 1,067 мільярда гривень. Проте жоден із трьох оголошених аукціонів не відбувся через відсутність учасників.

У 2025 році, після повторної оцінки, проведеної організатором торгів ПП "Тендер Онлайн", актив знову виставили на продаж — цього разу за зниженою стартовою ціною 827,4 мільйона гривень. Однак перші торги, які відбулися 7 липня, знову не відбулися через відсутність заявок від потенційних покупців.

Ці земельні ділянки мають цільове призначення, що передбачає можливість їх використання для туристичних, рекреаційних або житлових проєктів.

Усі кошти, виручені від їх продажу, буде перераховано на спеціальний рахунок на підтримку Збройних Сил України. АРМА закликає представників бізнесу долучитися до наступного аукціону, оголошення про який очікується найближчим часом.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.