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2,6 млрд грн Pin-Up: АРМА проводить найбільше вилучення активів

казино
АРМА стягне 2,6 млрд грн з Pin-Up

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) забезпечить виконання найбільшої спецконфіскації в історії України — 2,6 млрд грн, арештованих на рахунках російського онлайн-казино Pin-Up.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення АРМА.

Найбільша спецконфіскація в історії

Суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію 2,6 млрд грн з рахунків російського онлайн-казино Pin-Up, передавши ці кошти в дохід держави. Агентство з моменту арешту здійснювало управління активами та протидіяло численним спробам їх повернення.

Голова агентства Олена Дума зазначила, що завдяки цій спецконфіскації не лише буде поповнено державний бюджет на 2,6 млрд грн, а також додатково нараховано 54 млн грн відсотків. Вперше в історії АРМА ці кошти також підуть на зменшення державного боргу України, наголосила вона.

Справа казино Pin-Up

Раніше працівники Державного бюро розслідувань затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.

Крім того, ДБР повідомило про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино Pin-Up, а директора відправили на два місяці під варту без права внесення застави. Його підозрюють у відмиванні російських коштів.

Також у цій справі застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно керівника вже ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого без права на внесення застави. Його підозрюють у підтримці діяльності в Україні російського онлайн-казино Pin-Up та ігноруванні доказів зв'язків його власника з країною-агресоркою і у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту.

Автор:
Ольга Опенько