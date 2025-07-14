Восстановление разрушенной инфраструктуры: Чернигов и Херсонщина получат 14,5 млн грн

Правительство одобрило выделение 14,5 млн гривен из остатков фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для завершения строительства двух важных объектов критической инфраструктуры на Херсонщине и Чернигове.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Финансирование критической инфраструктуры

Правительство одобрило решение о выделении 14,5 миллиона гривен для завершения строительства двух объектов критической инфраструктуры. Денежные средства будут предоставлены из остатков фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Финансирование направят на:

строительство очистных сооружений в пгт Высокополье Херсонской области, что обеспечит около 4 тысяч жителей стабильной и безопасной системой водоотвода, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам;

капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения и помещений Черниговского центра социально психологической реабилитации детей, который позволит создать надлежащие условия для проживания 50 детей-сирот.

Реализация этого проекта осуществляется под патронатом первой леди Украины Елены Зеленской

Справочно

Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, начатый в 2022 году, является одним из источников финансирования восстановления Украины после российской агрессии. Он пополняется за счет средств, полученных от принудительного изъятия российских активов на территории Украины, а также части прибыли Национального банка и других источников, определенных законом.

Средства фонда направляются на восстановление, усиление защиты критической инфраструктуры и компенсацию за поврежденное жилье.

Напомним, правительство направило более 74 млрд грн в виде дотаций и субвенций для поддержки местных бюджетов за пять месяцев текущего года. Из этой суммы 14,5 млрд грн направлены на преодоление последствий войны.