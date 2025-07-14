"Готовятся к отправке": Трамп анонсировал поставку 17 ЗРК Patriot Украине

Президент США Дональд Трамп 14 июля во время совместной пресс-конференции с генсекретарем НАТО Марком Рютте заявил, что готовится отправка 17 зенитных ракетных комплексов Patriot в Украину. Некоторые из этих систем прибудут в течение нескольких дней.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на трансляцию "Общественное.Новости"

США готовятся прислать большее вооружение Украине, поскольку Трамп разочарован тем, что ему не удается положить конец войне. На вопрос, получит ли Киев Patriot, Трамп ответил, что к отправке уже готовы такие системы: "У нас 17 Patriot готовятся к отправке… Большое количество из семнадцати отправится на поле боя. Это можно быстро сделать".

Также Трамп заявил, что "очень недоволен" действиями России. Поэтому Соединенные Штаты планируют ввести "очень жесткие пошлины" против РФ через 50 дней, если не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной. Президент США назвал эти пошлины вторичными тарифами, не уточнив, каких стран, торгующих с Россией, это коснется.

"Мы введем вторичные тарифы, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Это очень просто, и они будут на уровне 100 %. И так оно и будет" , - заявил Дональд Трамп.

Он также выразил надежду, что подобных мер удастся избежать, но подчеркнул, что США готовы действовать жестко.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты отправят Украине дополнительное вооружение, в том числе ракеты к системам Patriot и сами комплексы ПРО, которые оплатит Евросоюз.