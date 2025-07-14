"Путин бомбит всех": Трамп подтвердил передачу Patriot Украине и готовит план вооружения

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты отправят Украине дополнительное вооружение, в том числе ракеты к системам Patriot и сами комплексы ПРО, которые оплатит Евросоюз.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Путин хорошо говорит, а вечером бомбит всех

Выступая перед журналистами на авиабазе Эндрюс вблизи Вашингтона, Трамп отметил, что это вооружение является критически важным для обороны Украины на фоне постоянных российских атак.

"Мы пришлем им Patriot, которые им очень нужны, потому что Путин действительно удивил многих. Он хорошо говорит, а вечером бомбит всех. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится", - подчеркнул глава Белого дома.

Трамп не назвал количество ракет Patriot, которые он планирует направить в Украину, но отметил, что Европейский Союз возместит США их стоимость.

"Мы, в основном, пришлем им разные виды очень сложного военного оборудования. Они заплатят нам за это 100%, и именно так мы и хотим", - подытожил американский лидер.

План вооружения Украины

Трамп 14 июля объявит о новом плане вооружения Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие, пишет Axios, ссылаясь на два источника, осведомленных о планах Белого дома.

Предоставление наступательного оружия станет значительным сдвигом для Трампа, который недавно настойчиво заявлял, что будет предоставлять только оборонное оружие во избежание эскалации.

Американские, украинские и европейские чиновники надеются, что это оружие изменит ход войны.

Два источника сообщили Axios, что есть основания полагать, что план, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, которые могут достигать целей глубоко на территории России, включая Москву.

Ранее Трамп заявил, что разочарован Россией и пообещал сделать важное заявление по нему 14 июля. Он также сообщал, что страны НАТО будут покупать у США оружие для Украины.

Кроме того, Трамп впервые с момента своего возвращения в Белый дом планирует передать Украине оружие напрямую из американских складов, воспользовавшись президентскими полномочиями (PDA), как это делал его предшественник Джо Байден.