"Путін бомбить усіх": Трамп підтвердив передачу Patriot Україні та готує план озброєння

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати відправлять Україні додаткове озброєння, зокрема ракети до систем Patriot та самі комплекси ПРО, які оплатить Євросоюз.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Путін гарно говорить, а ввечері бомбить усіх

Виступаючи перед журналістами на авіабазі Ендрюс поблизу Вашингтона, Трамп зазначив, що це озброєння є критично важливим для оборони України на тлі постійних російських атак.

"Ми надішлемо їм Patriot, які їм дуже потрібні, тому що Путін дійсно здивував багатьох. Він гарно говорить, а ввечері бомбить усіх. Але тут є невеличка проблема. Мені це не подобається", – наголосив очільник Білого дому.

Трамп не назвав кількість ракет Patriot, які він планує надіслати в Україну, але зазначив, що Європейський Союз відшкодує США їхню вартість.

"Ми, в основному, надішлемо їм різні види дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і саме так ми і хочемо", - підсумував американський лідер.

План озброєння України

Трамп 14 липня оголосить про новий план озброєння України, який, як очікується, включатиме наступальну зброю, пише Axios, посилаючись на два джерела, обізнані з планами Білого дому.

Надання наступальної зброї стане значним зрушенням для Трампа, який донедавна наполегливо заявляв, що надаватиме лише оборонну зброю, щоб уникнути ескалації.

Американські, українські та європейські чиновники сподіваються, що ця зброя змінить хід війни.

Два джерела повідомили Axios, що мають підстави вважати, що план, ймовірно, включатиме ракети великої дальності, які можуть досягати цілей глибоко на території Росії, включаючи Москву.

"Трамп дуже розлючений на Путіна. Його оголошення буде дуже агресивним", – заявив сенатор Ліндсі Грем.

За даними видання, президент США змінив позицію щодо передачі зброї Києву після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним 3 липня, у якій той дав зрозуміти, що планує продовжувати війну.

За словами джерел Axios, у телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном Трамп після діалогу з Путіним сказав: "Він хоче взяти все це".

Раніше Трамп заявив, що розчарований Росією та пообіцяв зробити важливу заяву щодо неї 14 липня. Він також повідомляв, що країни НАТО куплятимуть в США зброю для України.

Крім того, Трамп уперше з моменту свого повернення в Білий дім планує передати Україні зброю напряму з американських складів, скориставшись президентськими повноваженнями (PDA), як це робив його попередник Джо Байден.