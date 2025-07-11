Трамп анонсував важливу заяву про Росію та погодився продавати зброю для України країнам НАТО

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розчарований Росією та пообіцяв зробити важливу заяву щодо неї на 14 липня. Він також стверджує, що країни НАТО куплятимуть в США зброю для України. Мова йдеться зокрема і про системи Patriot.

Як пише Delo.ua, про це Трамп сказав в інтервʼю NBC News.

14 липня зробить "важливу заяву" про Росію

"Я розчарований у Росії, але подивимось, що станеться впродовж наступних кількох тижнів. Думаю, у понеділок я зроблю важливу заяву щодо Росії", - сказав американський лідер.

Він не уточнив, що це буде за заява, відмовившись надати деталі.

США постачатимуть зброю Україні через НАТО

Трамп також розповів про нову домовленість між США, НАТО та Україною щодо постачання американської зброї.

"Ми відправляємо зброю НАТО, і НАТО повністю – на 100% – платить за цю зброю. Тобто те, що ми робимо: ми передаємо зброю НАТО, а потім НАТО передає цю зброю Україні, і саме НАТО за неї платить", - пояснив Трамп.

За його словами, таке рішення прийняли на саміті НАТО минулого місяця.

"Ми передаємо зброю НАТО, а НАТО відшкодовує повну вартість цієї зброї", - повторив Трамп.

Раніше журналісти запитали Трампа, чи планує він надати Україні більше зброї. Він відповів ствердно.

"Ми надішлемо ще зброї. Ми мусимо це зробити, вони мають мати змогу захищатися. Зараз вони зазнають дуже сильних ударів. Ми мусимо надіслати більше зброї, насамперед оборонної, але вони зазнають дуже, дуже сильних ударів", – сказав президент США.

Раніше Трамп заявляв, що "не досяг жодного прогресу" щодо завершення війни в Україні під час останньої телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, Трамп запевнив у намірі допомогти Україні посилити протиповітряну оборону на тлі ескалації російських атак.