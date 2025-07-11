Трамп предоставит дополнительное вооружение для Украины, воспользовавшись своими президентскими полномочиями — СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые с момента своего возвращения в Белый дом планирует передать Украине оружие напрямую из американских складов, воспользовавшись президентскими полномочиями (PDA).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что это говорит о новой заинтересованности президента США в защите Украины. Команда Трампа определит, какое оружие из американских запасов можно отправить в Украину в рамках этой программы.

Использует президентские полномочия, как это делал Байден

До этого времени администрация Трампа поставляла Украине только оружие, утвержденное его предшественником, Джо Байденом. Presidential Drawdown Authority – механизм, позволяющий президенту экстренно использовать запасы вооружений для помощи союзникам. Пока для Украины остается 3,86 миллиарда долларов в рамках этого фонда.

Ожидается, что стоимость пакета военной помощи составит около 300 миллионов долларов.

По данным агентства, главными приоритетами Украины являются ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot, а также боеприпасы GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS и М270 MLRS.

Reuters пишет, что оружие может появиться на фронте уже через несколько дней, поскольку американские запасы расположены в Европе.

Напомним, о последнем пакете помощи на 500 млн долларов Соединенные Штаты объявили 9 января. Он включал снаряды для ПВО, другую амуницию, оборудование для поддержки украинских истребителей F-16.

Ранее журналисты спросили Трампа, планирует ли он предоставить Украине больше оружия. Он ответил утвердительно.

"Мы пришлем еще оружие. Мы должны это сделать, они должны иметь возможность защищаться. Сейчас они испытывают очень сильные удары. Мы должны прислать больше оружия, прежде всего оборонительного, но они испытывают очень, очень сильные удары", – сказал президент США.

Приостановка поставок

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон решил приостановить поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину (обещанных еще при каденции Джо Байдена) из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы. Как отмечается, решение было принято после ревизии запасов.

В Государственном департаменте США заявили, что не останавливали поставки оружия Украине. Пентагон продолжает предлагать президенту Дональду Трампу варианты военной помощи Украине для завершения войны, но пересматривает оборонные приоритеты.

Недавно СМИ сообщали, что США возобновили поставку Украине артиллерийских снарядов и мобильных реактивных ракет после того, как администрация Трампа остановила поставки.

В 2026 году США планируют уменьшить объем финансирования на закупку вооружения для Украины, мотивируя это тем, что Белый дом действует по новому подходу к конфликту, предпочитая дипломатическое урегулирование.