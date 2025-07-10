Коалиция желающих усиливает поддержку Украины и давление на Россию: итоги встречи

Лидеры коалиции желающих встретились в Лондоне, Риме и онлайн, чтобы обсудить усиление поддержки Украины и санкций против России. Они подтвердили приверженность суверенитету Украины, договорились о военной помощи более чем на 40 млрд евро в 2025 году и отметили укрепление противовоздушной обороны. Лидеры призвали Россию прекратить атаки на гражданских и поддержали мирные переговоры.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении лидеров Великобритании, Франции и Украины по итогам встречи коалиции желающих.

Лидеры мира обсудили новые санкции и военную помощь

Лидеры еще раз подчеркнули, что незаконное вторжение России в Украину является нарушением Устава ООН и чревато международной безопасностью. Они подтвердили свою твердую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Высоко оценили усилия президента Зеленского и поддержку США в мирном процессе. Несмотря на четыре месяца от оглашения Украиной полного прекращения огня, Россия усилила атаки на гражданское население, что привело к многочисленным жертвам и раненым. Лидеры призвали Россию прекратить эти атаки и взять на себя обязательство по безусловному прекращению огня для достижения справедливого мира.

Они поддержали дальнейшие мирные переговоры между Украиной и Россией, отметив вклад президента Трампа и США в начало мирного диалога.

Также лидеры договорились усилить санкции против российской военной экономики, в частности, в энергетическом и финансовом секторах, а также против российского экспорта нефти и газа, теневого флота и поставок из третьих стран, используемых для поддержки войны.

Лидеры подчеркнули, что крепкие Вооруженные Силы Украины — ключ к ее суверенитету и безопасности. Они договорились приоритетно поддерживать Украину военной и финансовой помощью во время продолжающейся агрессии России, подтвердив выделение не менее 40 млрд евро в 2025 году. Поддержка будет проходить через Контактную группу по обороне Украины, инициативу НАТО NSATU и коалицию способностей.

Главным приоритетом является усиление противовоздушной обороны, в том числе защита от массовых атак дронов и увеличение производства перехватчиков. Лидеры подтвердили готовность развивать долгосрочную безопасность Украины, поддержали планы развертывания многонациональных сил после окончания боевых действий и создания оперативного штаба под руководством Великобритании и Франции для координации этих усилий.

Лидеры отметили важность финансовой и экономической поддержки Украины и согласились разработать совместный план бюджетной помощи на 2026 год .

Они признали, что безопасное судоходство в Черном море будет способствовать экономическому восстановлению Украины и продовольственной безопасности, поэтому будут поддерживать усилия по разминированию региона. Также лидеры договорились продолжать поиск законных способов, чтобы Россия ответила за нанесенный Украине ущерб, в частности, будут рассматривать варианты использования доходов от замороженных российских активов.

Напомним, по оценкам правительства, послевоенное восстановление и модернизация Украины обойдется по меньшей мере в 1 триллион долларов США в течение 14 лет.