Коаліція охочих посилює підтримку України та тиск на Росію: підсумки зустрічі

Лідери коаліції охочих зустрілися в Лондоні, Римі та онлайн, щоб обговорити посилення підтримки України та санкцій проти Росії. Вони підтвердили прихильність суверенітету України, домовилися про військову допомогу на понад 40 млрд євро у 2025 році та наголосили на зміцненні протиповітряної оборони. Лідери закликали Росію припинити атаки на цивільних і підтримали мирні переговори.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві лідерів Великої Британії, Франції та України за підсумками зустрічі коаліції охочих.

Лідери світу обговорили нові санкції та військову допомогу

Лідери ще раз підкреслили, що незаконне вторгнення Росії в Україну є порушенням Статуту ООН і загрожує міжнародній безпеці. Вони підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Високо оцінили зусилля президента Зеленського та підтримку США у мирному процесі. Незважаючи на чотири місяці від оголошення Україною повного припинення вогню, Росія посилила атаки на цивільне населення, що призвело до численних жертв і поранених. Лідери закликали Росію припинити ці атаки та взяти на себе зобов’язання щодо безумовного припинення вогню для досягнення справедливого миру.

Вони підтримали подальші мирні переговори між Україною та Росією, відзначивши внесок президента Трампа та США у започаткування мирного діалогу.

Також лідери домовилися посилити санкції проти російської воєнної економіки, зокрема в енергетичному та фінансовому секторах, а також проти російського експорту нафти і газу, тіньового флоту та постачання з третіх країн, що використовуються для підтримки війни.

Лідери наголосили, що міцні Збройні Сили України — ключ до її суверенітету і безпеки. Вони домовилися пріоритетно підтримувати Україну військовою та фінансовою допомогою під час триваючої агресії Росії, підтвердивши виділення не менше 40 млрд євро у 2025 році. Підтримка проходитиме через Контактну групу з оборони України, ініціативу НАТО NSATU та коаліції спроможностей.

Головним пріоритетом є посилення протиповітряної оборони, зокрема захист від масових атак дронів і збільшення виробництва перехоплювачів. Лідери підтвердили готовність розвивати довгострокову безпеку України, підтримали плани розгортання багатонаціональних сил після закінчення бойових дій і створення оперативного штабу під керівництвом Великої Британії та Франції для координації цих зусиль.

Лідери наголосили на важливості фінансової та економічної підтримки України та погодилися розробити спільний план бюджетної допомоги на 2026 рік.

Вони визнали, що безпечне судноплавство в Чорному морі сприятиме економічному відновленню України та продовольчій безпеці, тому підтримуватимуть зусилля з розмінування регіону. Також лідери домовилися продовжувати пошук законних способів, щоб Росія відповіла за завдану Україні шкоду, зокрема розглядатимуть варіанти використання доходів від заморожених російських активів.

Нагадаємо, за оцінками уряду, повоєнна відбудова та модернізація України обійдеться щонайменше в 1 трильйон доларів США протягом 14 років.